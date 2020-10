Механизмы гепатотоксического действия лекарственных средств

Ю. А. Кинзирская, Т. А. Богуш, Н. В. Остапчук и др., Клин. мед., 81(10), 11 – 16 (2003).

J. Ahmad, J. A. Odin, P. H. Hayashi, et al., Dig. Dis. Sci., 62(12), 3596 – 604 (2017); doi: 10.1007/s10620-017-4812-7.

M. D. Aleo, Yi Luo, R. Swiss, et al., Hepatology, 60, 1015 – 1022 (2014); doi: 10.1002/hep.27206.

I. Ali, M. Welch, Y. Lu, et al., Eur. J. Pharm. Sci., 103, 52 – 9 (2017); doi: 10.1016/j.ejps.2017.02.011.

S. Bergland-Ellingsen, E. Nordmo, K. Tore Lappegard, Clin. Med. Insig. Case Rep., 10, 1179547617731375 (2017); doi: 10.1177/1179547617731375

Y. Bilgic, C. Yilmaz, Y. F. Cagin, et al., Acta Gastroenterol. Belg., 80(2), 309 – 311 (2017).

E. S. Björnsson, O. M. Bergmann, H. K. Björnsson, et al., Gastroenterology, 144, 1419 – 1425 (2013); doi: 10.1053/j.gastro.2013.02.006.

N. Chalasani, H. L. Bonkovsky, R. Fontana, et al., Gastroenterology, 148(7), 1340 – 52 (2015); doi: 10.1053/j.gastro.2015. 03.006.

T. Cho, J. Uetrecht, Chem. Res. Toxicol., 30(1), 295 – 314 (2017); doi: 10.1021/acs.chemrestox.6b00357.

L. Dakhoul, M. Ghabril, N. Chalasani, J. Hepatol., 69(1), 248 – 250 (2018); doi: 10.1016/j.jhep.2018.01.001.

L. Dara, H. Johnson, Jo Suda, et al., Hepatology, 62, 1847 – 1857 (2015); doi: 10.1002/hep.27939.

H. Denk, Verh Dtsch Ges Pathol., 86, 120 – 125 (2002).

C. Fang, X. P. Li, W. J. Gong, et al., Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., 44(1), 21 – 29 (2017); doi: 10.1111/1440-1681.12704.

D. R. Ganger, J. Rule, J. Rakela, et al., Am. J. Gastroenterol., 113(9), 1319 (2018); doi: 10.1038/s41395-018-0160-2.

A. Gibson, M. Ogese, A. Sullivan, et al., J. Immunol., 192, 2611 – 2621 (2014); doi: 10.4049/jimmunol.1302720.

K. Goda, A. Kobayash, A. Takahashi, Int. J. Mol. Sci., 18(4), 810 (2017); doi: 10.3390/ijms18040810.

S. Gong, et al., J. Hepatol., 69, 51 – 59 (2018); doi: 10.1016/j.jhep.2018.02.024.

J. I. Grove, G. P. Aithal, Expert Opin. Drug Metab. Toxicol., 11, 395 – 409 (2015); doi: 10.1517/17425255.2015.992414.

F. Grünhage, H. P. Fischer, T. Sauerbruch, C. Reichel, Z. Gastroenterol., 41(6), 565 – 578 (2003); doi: 10.1055/s-2003-39650.

B. Hagenbuch, B. Stieger, Mol. Aspects Med., 34, 396 – 412 (2013); doi: 10.1016/j.mam.2012.10.009.

J. H. Hoofnagle, E. S. Björnsson, New Engl. J. Med., 381(3), 264 – 273 (2019); doi: 10.1056/NEJMra1816149.

A. Iorga, L. Dara, N. Kaplowitz, Int. J. Mol. Sci., 18, 1018 (2017); doi: 10.3390/ijms18051018.

H. Jaeschke, C. D. Williams, A. Ramachandran, et al., Liver Int., 32, 8 – 20 (2012); doi: 10.1111/j.1478-3231.2011.02501.x.

N. Kaplowitz, Hepatology, 58, 15 – 17 (2013); doi: 10.1002/hep.26295.

J. G. Kenna, K. S. Taskar, Ch. Battista, et al., Clin. Pharmacol. Ther., 104, 916 – 932 (2018); doi: 10.1002/cpt.1222.

D. Keppler, Handb. Exp. Pharmacol., 201, 299 – 323 (2011); doi: 10.1007/978-3-642-14541-4 8.

D. Kovacsics, I. Patik, C. Özvegy-Laczka, Expert Opin. Drug Metab. Toxicol., 13, 409 – 424 (2017); doi: 10.1080/17425255.2017.1253679.

G. A. Kullak-Ublick, R. J. Andrade, M. Merz, et al.; Gut, 66, 1154 – 1164 (2017); doi: 10.1136/gutjnl-2016-313369.

L. Kuna, I. Bozic, T. Kizivat, et al., Cur. Drug Metab., 19(10), 830 – 838 (2018); doi: 10.2174/1389200219666180523095355.

V. Lauschke, Clin. Sci. (Lond)., 131(15), 2059 – 2062 (2017); doi: 10.1042/CS20171129.

J. Lee, S. C. Ji, B. Kim, et al., Clin. Transl. Sci., 10(3), 163 – 171 (2017); doi: 10.1111/cts.12425.

A. M. Lévesque, C. D. Yang, C. Elchebly, et al., Am. J. Health Syst. Pharm., 74(10), 636 – 640 (2017); doi: 10.2146/ajhp160753.

T. Luedde, N. Kaplowitz, R. F. Schwabe, Gastroenterology, 147, 765 – 783 (2014); doi: 10.1053/j.gastro.2014.07.018.

K. McEuen, J. Borlak, W. Tong, et al., Int. J. Mol. Sci., 18(7), 1335 (2017); doi: 10.3390/ijms18071335.

Y. Miura, Ch. K. Imamura, K. Fukunaga, et al., BMC Cancer, 14, 964 (2014); doi: 10.1186/1471-2407-14-964.

M. M. Monshi, L. Faulkner, A. Gibson, et al., Hepatology, 57, 727 – 739 (2013); doi: 10.1002/hep.26077.

P. K. Mukthinuthalapat, R. J. Fontana, R. Vuppalanchi, et al., J. Clin. Gastroenterol., 52(2), 114 – 122 (2017); doi: 10.1097/MCG.0000000000000888.

M. A. Muñoz, C. G. Kulick, C. M. Kortepeter, et al., Mult. Scler., 23(14), 1947 – 1949 (2017); doi: 10.1177/1352458516688351.

S. Oda, K. Matsuo, A. Nakajima, et al., Toxicol. Let., 241, 60 – 70 (2016); doi: 10.1016/j.toxlet.2015.10.029.

M. Ogese, L. Faulkne, R. Jenkins, et al., Toxicol Sci., 158(1), 76 – 89 (2017); doi: 10.1093/toxsci/kfx069.

D. Rissin, B. Lopez-Longarela, S. Pernagallo, PLoS One., 12(7), e0179669 (2017); doi: 10.1371/journal.pone.0179669.

R. A. Roth, A. R. Maiuri, P. E. Ganey, J. Pharmacol. Exp. Ther., 360, 461 – 470 (2017); doi: 10.1124/jpet.116.237578.

E. Scalfaro, H. Streefkerk, M. Merz, et al., Drug Saf., 40(8), 715 – 722 (2017); doi: 10.1007/s40264-017-0541-2.

B. Stieger, Z. Mahdi, J. Pharm. Sci., 106(9), 2295 – 301 (2017); doi: 10.1016/j.xphs.2017.03.023.

J. J. Sutherland, R. A. Jolly, K. M. Goldstein, et al., PLOS Comput. Biol., 12, e1004847 (2016); doi: 10.1371/journal.pcbi.1004847.

J. Uetrecht, N. Kaplowitz, Hepatology, 62, 346 – 348 (2015); doi: 10.1002/hep.27824.

E. Ulzurrun, et al., Liver Int., 33, 1378 – 1385 (2013); doi: 10.1111/liv.12193.

T. Usui, et al., Chem. Res. Toxicol., 31, 165 – 167 (2018); doi: 10.1021/acs.chemrestox.8b00030.

E. C. Verna, A. Schluger, R. S. Jr. Brown, JHEP Rep., 1(3), 240 – 255 (2019); doi: 10.1016/j.jhepr.2019.06.006.

A. Vliegenthart, C. Berends, C. Potter, et al., Br. J. Clin. Pharmacol., 83(9), 2027 – 2033 (2017); doi: 10.1111/bcp.13282.

R. J. Weaver, C. Betts, E. A. G. Blomme, et al., Expert Opin. Drug Metab. Toxicol., 13, 767 – 782 (2017); doi: 10.1080/17425255.2017.1341489.

S. Win, T. A. Than, R. W. M. Min, et al., Hepatology, 63, 1987 – 2003 (2016); doi: 10.1002/hep.28486.

R. Yang, F. Yang, Z. Huang, et al., Toxicol Let., 280, 125 – 132 (2017); doi: 10.1016/j.toxlet.2017.08.017.

L. Y. Yip, Ch. Ch. Aw, S. H. Lee, et al., Hepatology, 67, 282 – 295 (2018); doi: 10.1002/hep.29327.

L. Yuan, N. Kaplowitz, New Clin. Liver Dis., 17, 507 – 518 (2013); doi: 10.1016/j.cld.2013.07.002.