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Оптимизация фармакотерапии острого панкреатита тяжелой степени
Аннотация
Проведено изучение эффективности ремаксола у больных острым панкреатитом тяжелой степени. Выявлено, что острый панкреатит в ранней фазе сопровождается активацией процессов перекисного окисления липидов и фосфолипазы A2, гиперкаогуляцией и гипофибринолизом, выраженность данных изменений сопряжена с тяжестью патологического процесса. Включение в комплексную терапию ремаксола способствовало более быстрой коррекции гомеостатических показателей у больных острым панкреатитом тяжелой степени. У этих пациентов выявлено снижение показателей окислительного стресса на 13,4 – 17,1 % (p < 0,05), активности фосфолипазы A2 — на 18,2 – 20,6 % (p < 0,05), гемокоагуляционных расстройств — на 9,2 – 14,7 % (p < 0,05) относительно контроля.
Ключевые слова
панкреатит; гемостаз; перекисное окисление липидов; ремаксол
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-8-21-23
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