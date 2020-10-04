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Влияние цитофлавина на показатели деятельности сердечно-сосудистой системы в эксперименте

Т. П. Вишневецкая, А. А. Дёмкина, М. О. Леонтьева, В. А. Сальникова, Е. А. Белогурова, А. А. Урюпина, Т. А. Сергеева, Т. А. Жиганова

Аннотация


В экспериментальном исследовании, выполненном на крысах, изучено влияние цитофлавина при внутривенном введении на сердечно-сосудистую систему в сравнении с адреналином. Животные были разделены на 2 группы: 12 крысам основной группы в хвостовую вену однократно внутривенно вводили цитофлавин в дозе 1,5 мл/кг; 6 крысам контрольной группы однократно вводили адреналин в дозе 0,1 мг/кг, выбранный в качестве препарата сравнения. Цитофлавин повышал среднее АД на 5 мин после введения на 9 %, при этом его эффект не отличался от такового для адреналина. На 10 и 15 мин прессорный эффект цитофлавина был менее выраженным, по сравнению с эффектом адреналина, и не сопровождался тахикардией. Цитофлавин достоверно снижал величину зубца R на 24 % (p = 0,045), в то время как адреналин достоверно снижал величину зубца P на 28 % (p = 0,046). Через 20 мин в группе крыс, получавших цитофлавин, частота сокращений сердца не менялась, в то время как в группе животных, которым вводили адреналин, — достоверно повышалась на 5,5 % (p = 0,05).

Ключевые слова


сукцинат; цитофлавин; адреналин; артериальное давление; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-9-9-12

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