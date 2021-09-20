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Полипренолы при остром коронарном синдроме: результаты исследования Polyncor

Евгений Викторович Вышлов, Екатерина Игоревна Цой, Елена Владимировна Лебедева, Вячеслав Валерьевич Рябов

Аннотация


Проведено исследование по протоколу «Одноцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование эффекта полипрелонолов у больных острым коронарным синдромом «Polyncor» (№ NCT03122340 на ClinicalTrials.gov). 68 больных нестабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда, на фоне стандартной терапии, включающей статины. Пациенты, согласно рекомендациям, были рандомизированы на 2 группы: больные 1 (основной) группы (n = 34) получали ропрен по 8 капель внутрь 3 раза в день (144 мг/день) в течение 3 недель, затем по 3 капли 3 раза в день (90 мг/день) в течение 5 недель; больные 2 (контрольной) группы (n = 34) получали плацебо (чистое растительное масло) с тем же режимом дозирования. На момент рандомизации по основным клинико-анамнестическим характеристикам группы между собой не различались. Через 2 мес терапии количество больных, которым пришлось уменьшить дозу или временно отменить аторвастатин по причине повышения АЛТ выше 3 верхних границ нормы в основной группе было меньше, чем в контрольной: 3 в сравнении с 9 (p < 0,05). Кроме этого, через 2 месяца терапии в основной группе уровни депрессии по шкале Шихана и тревоги по шкале CES-D оказались значительно меньше, чем в группе плацебо, а когнитивные функции по шкале MoCA при этом — лучше. Различий по уровням общего холестерина и холестерина ЛПНП и ЛПВП между группами не обнаружено.

Ключевые слова


острый коронарный синдром; полипренолы; ропрен; статины; тревога; депрессия; когнитивные функции

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-8-13-17

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