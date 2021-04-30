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Фармакоэпидемиологический анализ превентивной химиотерапии детей из очагов туберкулезной инфекции

Василий Егорович Новиков, Наталья Эдуардовна Усачева, Татьяна Владимировна Мякишева, Елена Викторовна Трун

Аннотация


Проведено когортное ретроспективное исследование эффективности врачебных назначений в рамках превентивной химиотерапии туберкулезной инфекции у детей из контакта с больным туберкулезом с бактериовыделением и без бактериовыделения с целью оптимизации режимов превентивной химиотерапии. Установлено, что для превентивной химиотерапии детей чаще используется сочетание изониазида с пиразинамидом, реже назначается один изониазид в течение 3 или 6 месяцев. Статистически не подтверждены преимущества двухкомпонентного режима превентивной химиотерапии по эффективности перед однокомпонентным в обеих группах наблюдения. По результатам иммунодиагностики с АТР превентивная химиотерапия детей из контакта с бактериовыделителем была менее эффективной, по сравнению с детьми из контакта без бактериовыделения (на 23,2 % при назначении одного изониазида и на 12,9 % при назначении изониазида с пиразинамидом, p < 0,05). У 4,3 % детей из контакта с бактериовыделителем химиопрофилактика оказалась неэффективной, они заболели первичным туберкулезом. Ключевую роль в этом могла сыграть широкая лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза у бактериовыделителя. Это свидетельствует о необходимости индивидуального подхода к превентивной химиотерапии детей из контакта с бактериовыделителем с учетом возможной множественной или широкой лекарственной устойчивости возбудителя.

Ключевые слова


фармакоэпидемиологический анализ; противотуберкулезные препараты; туберкулезная инфекция; превентивная химиотерапия; дети

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-4-19-23

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