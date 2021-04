Влияние введения метилэтилперидинола гидрохлорида или мелатонина в комбинированную терапию на окислительный статус и липидный профиль крови больных диабетической нефропатией

Д. А. Бражникова, Т. Н. Попова, Е. Д. Крыльский и др., Биомед. химия, 65(4), 331 – 338 (2019); DOI: 10.18097/PBMC20196504331.

И. А. Волчегорский, Л. М. Рассохина, И. Ю. Мирошниченко, Бюл. эксперим. биол. мед., 155(1), 63 – 70 (2013); DOI: 10.1007/s10517-013-2079-3.

И. А. Волчегорский, И. Ю. Мирошниченко, Л. М. Рассохина и др., Ж. неврол. и псих. им. С. С. Корсакова, 117(5), 52 – 57 (2017); DOI: 10.17116/jnevro20171175152-57.

М. В. Горбенко, Т. Н. Попова, К. К. Шульгин, С. С. Попов, Эксперим. и клин. фармакол., 76(10), 12 – 15 (2013); DOI: 10.30906/0869-2092-2013-76-10-12-15.

О. А. Сафонова, Т. Н. Попова, А. И. Сливкин, А. С. Данковцева, Эксперим. и клин. фармакол., 77(1), 7 – 9 (2014); DOI: 10.30906/0869-2092-2014-77-1-7-9.

Х. Х. Шарафетдинов, А. А. Шехетов, О. А. Плотникова, Вопросы питания, 87(6), 6 – 15 (2018); DOI: 10.24411/0042-8833-2018-10061.

P. B. Goettems-Fiorin, B. S. Grochanke, F. G. Baldissera, et al., J. Physiol. Biochem., 72(4), 643 – 656 (2016); DOI: 10.1007/s13105-016-0503-7.

M. Herman-Edelstein, S. Q. Doi and J. Blaine (eds.), Pathophysiology of Diabetic Nephropathy, In: Proteinuria: Basic Mechanisms, Pathophysiology and Clinical Relevance, Springer International Publishing, Switzerland (2016).

X. Meng, Y. Li, S. Li, et al., Nutrients, 9(4), E367 (2017); DOI: 10.3390/nu9040367.

K. Obayashi, K. Saeki, J. Iwamoto, et al., J. Clin. Endocrinol. Metab., 98(1), 337 – 344 (2013); DOI: 10.1210/jc.2012-2874.

K. Simpson, A. Wonnacott, D. J. Fraser, T. Bowen, Cur. Diab. Rep., 16, 35 (2016); DOI: 10.1007/s11892-016-0724-8.

P. L. Quiroga, E. A. Soria, M. A. Valentich, A. R. Eynard, Nutr. Cancer, 70(7), 1137 – 1144 (2018); DOI: 10.1080/01635581. 2018.1497669.

K. Umanath, J. B. Lewis, Am. J. Kidney Dis., 71(6), 884 – 895 (2018); DOI: 10.1053/j.ajkd.2017.10.026.

J. M. Valdez, A. F. M. Johnstone, J. E. Richards, et al., Int. J. Mol. Sci., 20(1), 11 (2019); DOI: 10.3390/ijms20010011.

J. Voelker, P. H. Berg, M. Sheetz, et al., J. Am. Soc. Nephrol., 28(3), 953 – 962 (2017); DOI: 10.1681/ASN. 2015111230.