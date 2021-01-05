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Абсолютная биодоступность соединения РУ-31 в плазме крови крыс

Александр Алексеевич Спасов, Людмила Андреевна Смирнова, Анна Федоровна Рябуха, Константин Александрович Кузнецов, Мария Владимировна Великопольская, Дмитрий Сергеевич Яковлев

Аннотация


Проведен сравнительный анализ фармакокинетических параметров соединения РУ-31 в плазме крови крыс при внутрисосудистом и внутрижелудочном введениии. Установлено, что абсолютная биодоступность соединения составляет 54 %.

Ключевые слова


абсолютная биодоступность; фармакокинетика; 5-HT2A-антагонисты; 1-(2-диэтиламиноэтил)-2-(4-метоксифенил)-имидазо[1,2-а]бензимидазол

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Литература


Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики» (Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2014 г. № 1700-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33044-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 августа 2015 г. Настоящий стандарт идентичен международному документу OECD Guide 1:1998 OECD Principles of good laboratory practice).

Приказ от 01.04.2016 № 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики».

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая /Под общей редакцией д.м.н. А. Н. Миронова, Гриф и К, Москва (2012), cc. 80 – 93.

Guideline on bioanalytical method validation (EMEA 2012). — URL: http://www.ema.europa.eu.




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-12-32-33

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