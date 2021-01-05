Абсолютная биодоступность соединения РУ-31 в плазме крови крыс

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики» (Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2014 г. № 1700-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33044-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 августа 2015 г. Настоящий стандарт идентичен международному документу OECD Guide 1:1998 OECD Principles of good laboratory practice).

Приказ от 01.04.2016 № 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики».

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая /Под общей редакцией д.м.н. А. Н. Миронова, Гриф и К, Москва (2012), cc. 80 – 93.

Guideline on bioanalytical method validation (EMEA 2012). — URL: http://www.ema.europa.eu.