Открытый доступ Платный доступ или доступ для подписчиков
Фармакокинетика нафазолина при различных способах введения в эксперименте
Аннотация
Проведено сравнительное исследование фармакокинетики нафазолина при внутривенном, внутримышечном, внутрибрюшинном и интратрахеальном путях введения у крыс. Полученные результаты позволяют рассматривать интратрахеальный способ применения нафазолина как альтернативу внутрибрюшинному и внутримышечному путям введения, что может быть объяснено высокой биодоступностью и отсутствием эффекта «первого прохождения» через печень.
Полный текст:PDF
Литература
М. В. Васин, Противолучевые лекарственные средства, Москва (2010).
В. Г. Владимиров (ред.), И. И. Красильников, О. В. Арапов, Радиопротекторы: структура и функции, Киев (1989).
В. Д. Гладких (ред.), Н. В. Баландин, В. А. Башарин и др., Состояние и перспективы развития средств профилактики и лечения радиационных поражений, Москва (2017).
И. М. Иванов, А. С. Никифоров, М. А. Юдин и др., Радиационная биология. Радиоэкология, 20(2), 175 – 188 (2020); doi: 10.31857/S0869803120020058.
Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Москва (2012).
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-12-29-32
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2021
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через почтовые каталоги агентства «Роспечать» и Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Информнаука», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Адрес для корреспонденции:
Россия, 127238 Москва, а/я 42
ИД «Фолиум», журнал «Экспериментальная и клиническая фармакология»
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru