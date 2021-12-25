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Фармакокинетика нафазолина при различных способах введения в эксперименте

Сергей Юрьевич Краев, А. Б. Селезнёв, Д. В. Цой, О. И. Алешина, И. С. Драчев, А. С. Никифоров, В. С. Иванов

Аннотация


Проведено сравнительное исследование фармакокинетики нафазолина при внутривенном, внутримышечном, внутрибрюшинном и интратрахеальном путях введения у крыс. Полученные результаты позволяют рассматривать интратрахеальный способ применения нафазолина как альтернативу внутрибрюшинному и внутримышечному путям введения, что может быть объяснено высокой биодоступностью и отсутствием эффекта «первого прохождения» через печень.

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-12-29-32

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