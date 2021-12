Влияние гепатопротекторов на экспрессию гена Sod1 в печени крыс при интоксикации парацетамолом

В. А. Мышкин, Э. Ф. Репина, Н. Ю. Хуснутдинова и др., Мед. труда и экол. человека, 4(16), 117 – 123 (2018).

Г. В. Тимашева, Д. О. Каримов, Э. Ф. Репина и др., Гигиена и санитария, 99(9), 1016 – 1021 (2020); doi: 10.47470/0016-9900-2020-99-9-1016-1021.

Y. Cigremis, H. Turel, K. Adiguzel, et al., Mol. Cell. Biochem., 323(1 – 2), 31 – 38 (2009); doi: 10.1007/s11010-008-9961-8.

K. Du, A. Ramachandran, H. Jaeschke, Redox Biol., 10, 148 – 156 (2016); doi: 10.1016/j.redox.2016.10.001.

L. He, T. He, S. Farrar, et al., Cell Physiol. Biochem., 44(2), 532 – 553 (2017); doi: 10.1159/000485089.

X. G. Lei, J. H. Zhu, J. P. McClung, et al., Biochem. J., 399(3), 455 – 461 (2006); doi: 10.1042/BJ20060784.

J. Liu, Z. X. Zhou, W. Zhang, et al., Liver Int., 29(8), 1222 – 1229 (2009); doi: 10.1111/j.1478-3231.2009.02007.x.

S. Lorez-Arnaiz, S. Llesuy, J. C. Cutrín, A. Boveris, Free Radic. Biol. Med., 19(3), 303 – 310 (1995); doi: 10.1016/0891-5849(95)00023-q.

O. Mirochnitchenko, M. Weisbrot-Lefkowitz, K. Reuhl, et al., J. Biol. Chem., 274(15), 10349 – 10355 (1999); doi: 10.1074/jbc.274.15.10349.

D. Nakae, K. Yamamoto, H. Yoshiji, et al., Am. J. Pathol., 136(4), 787 – 795 (1990).

W. Phannasorn, A. Chariyakornkul, P. Sookwong, et al., Oxid. Med. Cell Longev., 2021, 5510230 (2021); doi: 10.1155/2021/5510230.

A. Ramachandran, H. Jaeschke, GeneExpr., 18(1), 19 – 30 (2018); doi: 10.3727/105221617X15084371374138.

R. Tittarelli, M. Pellegrini, M. G. Scarpellini, et al., Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 21(1), 95 – 101 (2017).

X. Wang, Q. Wu, A. Liu, et al., Drug Metab. Rev., 49(4), 395 – 437 (2017); doi: 10.1080/03602532.2017.1354014.

P. C. Woo, S. K. Kaan, C. H. Cho, Eur. J. Pharmacol., 293(3), 217 – 224 (1995); doi: 10.1016/0926-6917(95)00020-8.

Y. A. Zatulovskaia, E. Y. Ilyechova, L. V. Puchkova, PLoS One, 10(10), e0140797 (2015); doi: 10.1371/journal.pone.0140797

J. H. Zhu, X. Zhang, J. P. McClung, et al., Exp. Biol. Med. (Maywood), 231(11), 1726 – 1732 (2006); doi: 10.1177/153537020623101109