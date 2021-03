Локсидан — психостимулятор нового поколения

Р. А. Альтшулер, Л. Ф. Рощина, М. Д. Машковский, Фармакол. токсикол., 39(1), 9 – 14 (1976).

Р. А. Альтшуллер, Дис. докт. мед. наук, Москва (1977).

Э. Э. Андяржанова, Р. Сарансаари, Э. Риитамаа и др., Эксперим. и клин. фармакол., 65(4), 7 – 13 (2002); doi: 10.30906/0869-2092-2002-65-4-7-13.

Э. Б. Арушанян, Ю. А. Белозерцев, Психостимулирующие средства, Читинский государственный медицинский институт, Чита (1979).

Б. А. Бадыштов, А. С. Лосев, А. Л. Махнычева и др., Вопр. мед. химии, 41(2), 54 – 57 (1995).

Ю. Г. Бобков, В. М. Виноградов, Фармакологическая коррекция умственной и физической работоспособности / Фармакологическая регуляция процессов утомления, Москва (1982).

П. В. Васильев, Г. Д. Глод, С. И. Сытник, Воен. мед. журн., 313(8), 45 – 47 (1992).

Т. Г. Вознесенская, Н. М. Фокина, Н. Н. Яхно, Журн. неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова, 110(5), 17 – 26 (2010).

О. А. Вятлева, В. Г. Барчуков, И. С. Морозов и др., Воен.-мед. журн., 321(8), 61 – 65 (2000).

В. П. Жердев, Г. Б. Колыванов, О. Ю. Кравцова и др., Хим.-фарм. журн., 40(11), 8 – 10 (2006); doi: 10.30906/0023-1134-2006-40-11-8-10.

В. В. Закусов, Н. М. Тожанова, Бюл. эксперим. биол. и мед., 96(8), 51 – 52 (1983); doi: 10.47056/0365-9615-1983-96-8-51-52.

И. А. Зимин, Д. А. Абаимов, Е. А. Будыгин и др., Эксперим. и клин. фармакол., 73(2), 2 – 5 (2010); doi: 10.30906/0869-2092-2010-73-2-2-5.

А. Л. Зюбан, Всесоюзн. научн. конф. Тез. докл., Москва (1980), 7 – 8.

Е. В. Ивченко, Э. Н. Бегашвили, О. В. Ветряков и др., Биомед. журн. MEDLINE. RU, Т. 19, статья 22, 307 – 320 (2018).

Н. Н. Каркищенко, В. В. Уйба, В. Н. Каркищенко и др., Очерки спортивной фармакологии, Т. 1. Векторы экстраполяции, Айсинг, Москва, СПб. (2013).

М. Н. Левина, Б. А. Бадыштов, М. А. Яркова, Эксперим. и клин. фармакол., 69(3), 68 – 70 (2006); doi: 10.30906/0869-2092-2006-69-3-68-70.

М. Н. Левина, Бюл. эксперим. биол. и мед., 139(3), 316 – 318 (2005); doi: 10.47056/0365-9615-2005-139-3-316-318.

В. И. Легеза, А. Н. Гребенюк, Н. В. Бутомо и др., Медицинские средства противорадиационной защиты: Пособие для врачей, В. И. Легеза, А. Н. Гребенюк (ред.), Лань, Санкт-Петербург (2001).

Б. И. Любимов, Г. З. Островская, Фармакол. и токсикол., 40(2), 133 – 136 (1977).

А. И. Мачула, Н. К. Барков, В. П. Фисенко, Фармакол. и токсикол., 43(1), 16 – 19 (1980).

М. Д. Машковский, Лекарственные средства, Медицина, Москва (1993).

А. Я. Мехедова, С. Н. Лукьянова, Фармакол. и токсикол., 38(3), 267 – 269 (1975).

А. Ю. Модин, В. И. Соколов, Н. В. Дегтеренкова и др., Косм. биол. авиакосм. мед., 18(5), 54 – 58 (1984).

И. С. Морозов, Л. П. Ефимова, Ю. А. Саленко, Эксперим. и клин. фармакол., 63(3), 11 – 15 (2000); doi: 10.30906/0869-2092-2000-63-3-11-15.

И. С. Морозов, В. И. Петров, С. А. Сергеева, Фармакология адамантанов, Волгогр. мед. акад., Волгоград (2001).

Г. Г. Незнамов, В. К. Бочкарев, М. А. Реутова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 75(5), 7 – 13 (2012); doi: 10.30906/0869-2092-2012-75-5-7-13.

В. С. Новиков, Е. Б. Шустов, В. В. Горанчук, Коррекция функциональных состояний при экстремальных воздействиях, Наука, Сантк-Петербург (1998).

И. А. Новоселов, Автореф. дис. канд. биол. наук., Москва (2003).

К. Пейдж, М. Кертис, М. Уокер и др., Интегративная фармакология, пер. с англ. Б. К. Романова (ред.), Логосфера, Москва (2012).

С. В. Садовников, Автореф. дис. канд. биол. наук., Уфа (2007).

М. Х. Салимгареева, Р. С. Ямиданов, Ю. В. Вахитова и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 152(9), 281 – 285 (2011); doi: 10.47056/0365-9615-2011-152-9-281-285.

А. В. Седов, Т. А. Лукичева, Н. А. Суровцев и др., Медицина труда и пром. экол., № 9 – 10, 10 – 11 (1993); doi: 10.31089/1026-9428-2020-60-11-730-733

С. Б. Середенин, Б. А. Бадыштов, Т. А. Воронина и др., Патент РФ 2261709, Бюл. изобрет., № 28 (2005).

С. Б. Середенин, М. А. Яркова, Б. А. Бадыштов и др., Патент РФ 2175229, Бюл. изобрет., № 30 (2001).

М. Я. Серейский, Стимуляторы нервной системы, Медгиз, Москва (1943).

С. А. Сюняков, С. А. Гришин, Е. С. Телешова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 69(4), 5 – 10 (2006); doi: 10.30906/0869-2092-2006-69-4-5-10.

А. В. Таллерова, Л. П. Коваленко, А. Д. Дурнев и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 152(1), 58 – 60 (2011); doi: 10.47056/0365-9615-2011-152-1-58-60.

А. Р. Халимов, Автореф. дис. канд. биол. наук, Уфа (1997).

Энциклопедия лекарств-2020. Регистр лекарственных средств, Электронный ресурс, https://pda.rlsnet.ru (2020).

Р. С. Ямиданов, Автореф. дис. канд. биол. наук, Уфа (2006).

М. А. Яркова, М. В. Воронин, С. Б. Середенин, Эксперим. и клин. фармакол., 68(3), 3 – 6 (2005); doi: 10.30906/0869-2092-2005-68-3-3-6.

М. А. Яркова, Эксперим. и клин. фармакол., 74(8), 3 – 7 (2011); doi: 10.30906/0869-2092-2011-74-8-3-7.

Biological Basis of Individual Sensitivity to Psychotropic Drugs, S. B. Seredenin (eds), Graffham Press Ltd, Edinburg (1994).

J. A. Caldwell, N. K. Smythe, J. L. Caldwell, Modafinil on Aviator Performance during 40 hours of continuous wakefulness, USAARL, Report ¹ 99 – 17 (1999).

D. M. Dietz, K. C. Dietz, E. J. Nestler, S. J. Russo, Pharmacopsychiatry, 42(1), 69 – 78 (2009); doi: 10.1055/s-0029-1202847.

U. Eliyahu, S. Berlin, E. Hadad, et al., Military Medicine, 172(4), 383 – 387 (2007); doi: 10.7205/milmed.172.4.383.

S. Ferre, Psychopharmacology, 233(10), 1963 – 1979 (2016); doi: 10.1007/s00213-016-4212-2.

R. R. Gainetdinov, T. D. Sotnikova, T. V. Grekhova, et al., Eur. J. Pharmacol., 340(1), 53 – 58 (1997); doi: 10.1016/S0014-2999(97)01407-6.

M. J. Gitlin, The Psychotherapist’s Guide to Psychopharmacology, Free Press, New York (1996).

P. Grooves, Progr. Neuro-Psycho-pharm., 3, 315 – 335 (1980).

J. A. Gruner, J. R. Mathiasen, D. G. Flood, at al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 337(2), 380 – 390 (2011); doi: 10.1124/jpet.111.178947.

D. J. Heal, S. L. Smith, J. Gosden, D. J. Nutt, J. Psychopharmacol., 27(6), 479 – 496 (2013); doi: 10.1177/0269881113482532.

W. D. Killgore, E. T. Kahn-Greene, N. L. Grugle, et al., Sleep, 32(6), 205 – 216 (2009); doi: 10.1093/sleep/32.2.205.

S. Oliynyk, S. Oh, Biomol. Ther. (Seoul), 20(5), 446 – 456 (2012).

S. Reents, Sport and exercise pharmacology, Gold Standard Multimedia, Inc., Tampa, Fl., (2000).

E. L. Riddle, A. E. Fleckenstein, G. R. Hanson, Am. Associat. Pharmaceut. Sci. J., 20(4), 847 – 851 (2005); doi: 10.1208/aapsj070481.

A. Smith, Food and Chemical Toxicology, 40, 1243 – 1255 (2002).

S. A. Wescott, M. Rauthan, X. Z. Xu, Life Sci., 92(8 – 9), 410 – 414 (2013); doi: 10.1016/j.lfs.2012.07.008.

J. M. Witkin, N. Savtchenko, M. Mashkovsky, et al., J. Pharmacol. Exp. Ther, 288(3), 1298 – 1310 (1999).