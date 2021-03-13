О механизмах действия ладастена

А. В. Вальдман, Н. М. Зайцева, Н. В. Климова и др. 860446 СССР, Бюл. изобрет., № 43 – 44 (1993).

Ю. В. Вахитова, М. Х. Салимгареева, С. Б. Середенин, Эксперим. и клин. фармакол., 2, 12 – 15 (2004).

Ю. В. Вахитова, М. Х. Салимгареева, С. Б. Середенин, Эксперим. и клин. фармакол., 3, 7 – 9 (2004).

Ю. В. Вахитова, Р. С. Ямиданов, С. Б. Середенин Эксперим. и клин. фармакол., 67(4), 7 – 11 (2004).

Ю. В. Вахитова, Р. С. Ямиданов, В. А. Вахитов, С. Б. Середенин, Молекуляр. биол., 39(2), 276 – 285 (2005); doi: 10.1007/s11008-005-0035-7.

Ю. В. Вахитова, С. В. Садовников, Р. С. Ямиданов и др., Генетика, 42(7), 968 – 975 (2006); doi: 10.1134/S1022795406070155.

Т. В. Грехова, Р. Р. Гайнетдинов, Т. Д. Сотникова и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., № 3, 302 – 304 (1995); doi: 10.1007/BF02445840.

М. Д. Машковский, С. Б. Середенин, Р. Я. Альтшулер и др., Хим.-фарм. журн., № 5, 14 – 18 (1980).

И. И. Мирошниченко, В. С. Кудрин, С. А. Сергеева и др., Эксперим. и клин. фармакол., 58(4), 8 – 11 (1995).

И. С. Морозов, Н. Г. Арцимович, Т. А. Фадеева и др. 1826906 СССР., Бюл. изобрет., № 25 (1993).

С. Б. Середенин, А. А. Ведерников, Бюл. эксперим. биол. и мед., № 7, 38 – 40 (1979); doi: 10.1007/BF00804773.

С. Б. Середенин, Т. А. Воронина, Г. Г. Незнамов и др., Вест. РАМН, 11, 3 – 9 (1998).

С. Б. Середенин, А. Г. Мирамедова, Бюл. эксперим. биол. и мед., 11, 529 – 531 (1999).

С. Б. Середенин, А. Г. Мирамедова, М. М. Козловская, Эксперим. и клин. фармакол., 62(3), 3 – 6 (1999).

С. Б. Середенин, М. А. Яркова, Б. А. Бадыштов и др. 2175229 РФ, Бюл. изобр., № 30 (2001).

С. Б. Середенин, М. А. Яркова, М. В. Воронин, Эксперим. и клин. фармакол., 64(1), 63 – 65 (2001).

С. А. Сюняков, С. А. Гришин, Е. С. Телешова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 4, 5 – 10 (2006).

А. Р. Халимов, Автореф. дис. канд. биол. наук, Уфа (1997).

Р. С. Ямиданов, М. Х. Салимгареева, С. В. Садовников др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 149(6), 717 – 721 (2010); doi: 10.1007/s10517-010-1050-9.

М. А. Яркова, М. В. Воронин, С. Б. Середенин, Эксперим. и клин. фармакол., 68(3), 3 – 6 (2005); doi: 10.30906/0869-2092-2005-68-3-3-6.

K. I. Brackley, J. Grantham, Cell Stress Chaperon., 14(1), 23 – 31 (2009);. doi: 10.1007/s12192-008-0057-x.

E. Carafoli, Proc. Natl Acad. Sci. USA, 99(3), 1115 – 1122 (2002); doi: 10.1073/pnas.032427999.

S. Chen, I. R., Cell Stress Chaperon., 12(1), 51 – 58 (2007); doi: 10.1379/csc-236r.1.

L. Ji, H. T. Wu, X. Y. Qin, R. Lan, Endocr. Connect., 6(4), R18 – R38 (2017); doi: 10.1530/EC-17-0020.

X. T. Jin, A. Galvan, T. Wichmann, et al., Front Syst Neurosci., 5, 63, (2011); doi: 10.3389/fnsys.2011.00063.

G. Juhasz, G. Hullam, N. Eszlari, et al., Proc. Natl Acad Sci. USA, 111(16), E1666 – E1673 (2014); doi: 10.1073/pnas.1403649111.

G. B. Lapa, G. I. Kovalev, Eur. Neuropsychopharmacol., 15(S2), 271 – 272 (2005); doi: 10.1016/S0924-977X(05)80525-5.

I. Livneh, V. Cohen-Kaplan, C. Cohen-Rosenzweig, et al., Cell Res., 26(8), 869 – 885 (2016); doi: 10.1038/cr.2016.86.

G. Pearson, F. Robinson, T. B. Gibson, et al., Endocr. Rev., 22(2), 153 – 183 (2001); doi: 10.1210/edrv.22.2.0428.

T. Sakurai, Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care, 6(4), 353 – 360 (2003); doi: 10.1097/01.mco.0000078995.96795.91.

A. Toker, L. A. Sellers, B. Amess, et al., Eur. J. Biochem., 206(2), 453 – 461 (1992); doi: 10.1111/j.1432-1033.1992.tb16946.x.

J. V. Vakhitova, M. Kh. Salimgareeva, R. S. Yamidanov, S. B. Seredenin, Eur. Neuropsychopharmacol., 15(S2), S172 (2005).

B. K. Yeo, S-W Yu, Anim. Cells Syst., 20(6), 303 – 309 (2016); doi: 10.1080/19768354.2016.1259181.