О возможной роли некоторых психотропных препаратов в терапии COVID-19 (краткий обзор)

Е. В. Абрамова, М. В. Воронин, С. Б. Середенин, Хим.-фарм. журн., 49(1), 9 – 11 (2015).

Л. А. Андреева, Л. Ю. Алфеева, И. А. Гривенников и др., Патент РФ № 2155065 C1 (2000).

Л. А. Андреева, Ф. И. Ершов, А. А. Зозуля и др., Патент РФ № 2318533 C1 (2008).

Л. А. Андреева, Ф. И. Ершов, А. А. Зозуля и др., Патент РФ № 2337703 C1 (2008).

Л. А. Андреева, Е. А. Немерский, А. К. Петровский и др., Патент РФ № 2640133 C1 (2017).

Т. А. Антипова, Д. С. Сапожникова, М. Ю. Степаничев и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 149(2), 161 – 164 (2010).

С. В. Алексеева, Л. П. Коваленко, А. В. Таллерова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 75(9), 25 – 27 (2012).

А. И. Болотников, В. Е. Розанов, А. В. Бондаренко и др., Человек и лекарство, Москва (2012), 333 – 334.

Д. М. Горбатова, Е. П. Немова, А. С. Соломина и др., Бюл. эксперим. биол.и мед., 158(11), 604 – 608 (2014).

М. Е. Григорьева, Л. А. Ляпина, Успехи физиологических наук, 51(2), 27 – 36 (2020).

А. А. Зозуля, Г. Г. Незнамов, Т. С. Сюняков и др., Ж. неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова, 108(4), 38 – 48 (2008).

Л. П. Коваленко, М. Г. Мирамедова, С. В. Алексеева и др., Эксперим. и клин. фармакол., 65(2), 53 – 55 (2002).

Л. П. Коваленко, Е. В. Шипаева, С. В. Алексеева и др., Бюл. эксперим. биол.и мед., 144(7), 54 – 57 (2007).

С. А. Крыжановский, И. Б. Цорин, А. В. Сорокина и др., Молекулярная медицина, № 5, 37 – 42 (2013).

Л. А. Ляпина, В. Е. Пасторова, Т. Ю. Оберган и др., Известия Российской академии наук. Серия биол., № 2, 193 – 203 (2006).

Л. А. Ляпина, Н. Ф. Мясоедов, Л. А. Андреева и др., Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, № 10, 106 – 110 (2018).

Е. С. Миронова, Н. С. Линькова, И. Г. Попович и др., Успехи геронтологии, 33(2), 299 – 306 (2020).

Б. Б. Мороз, Ю. Б. Дешевой, С. Б. Середенин, Патол. физиол. и эксперим. тер., № 2, 9 – 12 (2005).

Р. У. Островская, Т. А. Гудашева, Т. А. Воронина, С. Б. Середенин, Эксперим. и клин. фармакол., 65(5), 66 – 72 (2002).

Ф. Г. Разумная, Ф. С. Зарудий, О. М. Капулер, Рос. мед.-биол. вестник им. академика И. П. Павлова, № 3, 106 – 113 (2014).

С. Б. Середенин, О. В. Поварова, О. С. Медведев и др., Эксперим. и клин. фармакол., 69(4), 3 – 5 (2006).

С. Б. Середенин, Т. А. Антипова, М. В. Воронин и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 148(7), 53 – 55 (2009).

С. Б. Середенин, М. В. Воронин, Психиатр. и психофармакотер. им. П. Б. Ганнушкина, 15(1), 59 – 61 (2013).

С. В. Сибиряк, Ф. Г. Разумная, М. Х. Салимгареева и др., Рос. иммунол. ж., 3(1), 50 – 57 (2009).

А. Н. Тимофеева, И. И. Бобынцев, Л. В. Силина, Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье», № 4, 80 – 83 (2012).

О. Н. Учакина, П. Н. Учакин, Н. Ф. Мясоедов и др., Ж. неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова, 108(5), 71 – 75 (2008).

Е. В. Шипаева, Л. П. Коваленко, С. В. Хайдуков и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 145(5), 548 – 551 (2008).

О. В. Шредер, Н. М. Смольникова, А. Д. Дурнев и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 145(4), 414 – 417 (2008).

О. В. Шредер, А. С. Соломина, И. Б. Цорин и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 151(1), 48 – 54 (2011).

Е. Д. Шредер, О. В. Шредер, В. В. Забродина и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 157(4), 492 – 495 (2014).

G. Anderson, R. J. Reiter, Rev. Med. Virol., 30(3), e2109 (2020); doi: 10.1002/rmv.2109.

N. Başol, O. Erbaş, T. Çavuşoğlu, et al., Ulus Travma Acil Cerrahi Derg., 22(2), 121 – 126 (2016); doi: 10.5505/tjtes.2015.29499.

G. Cavalli, G. De Luca, С. Campochiaro, et al., Lancet. Rheumatol., 2(6), e325 – e331 (2020); doi: 10.1016/S2665-9913(20)30127-2.

E. Davoudi-Monfared, H. Rahmani, H. Khalili, et al., Antimicrob. Agents. Chemother., 64(9), e01061 – 20 (2020); doi: 10.1128/AAC.01061-20.

M. Dec-Szlichtyng, M. Teter, B. Borowicz, Ann. Univ. Mariae Curie Sklodowska Med., 55, 213 – 219 (2000).

A. Demirdaş, M. Nazıroğlu, G. Ö. Ünal, Metab. Brain Dis., 31(6), 1445 – 1453 (2016); doi: 10.1007/s11011-016-9874-2.

M. A. El-Missiry, Z. A. El-Missiry, A. I. Othman, Eur. J. Pharmacol., 882, 173329 (2020); doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173329.

D. E. Gordon, G. M. Jang, M. Bouhaddou, et al., Nature, 583(7816), 459 – 468 (2020); doi: 10.1038/s41586-020-2286-9.

K. Gupta, R. Gupta, M. S. Bhatia, et al., J. Clin. Pharmacol., 57(12), 1519 – 1526 (2017); doi: 10.1002/jcph.963.

J. Homolak, I. Kodvanj, Int. J. Antimicrob. Agents, 56(2), 106044 (2020); doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106044.

J. Y. Hyeon, E. Y. Choi, S. H. Choe, et al., Arch. Oral Biol., 82, 11 – 18 (2017); doi: 10.1016/j.archoralbio.2017.05.015.

Y. Jamilloux, T. Henry, A. Belot, et al., Autoimmun. Rev., 19(7), 102567 (2020); doi: 10.1016/j.autrev.2020.102567.

S. Jawhara, Int. J. Mol. Sci., 21(7), 2272 (2020); doi: 10.3390/ijms21072272.

H. O. Kalkman, D. Feuerbach, Pharmacol. Ther., 163, 82 – 93 (2016); doi: 10.1016/j.pharmthera.2016.04.001.

S. W. Lee, J. M. Yang, S. Y. Moon, et al., Lancet Psychiatry, S2215-0366(20)30421-1 (2020). doi: 10.1016/S2215-0366(20)30421-1.

E. J. Lenze, С. Mattar, С. F. Zorumski, et al., JAMA, e2022760 (2020); doi: 10.1001/jama.2020.22760.

T. Li, H. Lu, W. Zhang, Emerg. Microbes. Infect., 9(1), 687 – 690 (2020); doi: 10.1080/22221751.2020.1741327.

R. Molteni, F. Macchi, С. Zecchillo, et al., Eur. Neuropsychopharmacol., 23(11), 1645 – 1655 (2013); doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.03.008.

O. S. Nunes, R. S. Pereira, J. Pineal Res., 44(4), 373 – 378 (2008); doi: 10.1111/j.1600-079X.2007.00538.x.

O. Ozmen, S. Topsakal, Drug. Chem. Toxicol., 1 – 5 (2020); doi: 10.1080/01480545.2019.1675686.

G. Öztürk, K. G. Akbulut, Ş. Güney, Turk. J. Med. Sci., 50(6), 1504 – 1512 (2020); doi: 10.3906/sag-2005-356.

M. Phadke, S. Saunik, Drug. Dev. Res., 81(5), 541 – 543 (2020); doi: 10.1002/ddr.21666.

J. G. Rizk, K. Kalantar-Zadeh, M. R. Mehra, et al., Drugs, 80(13), 1267 – 1292 (2020); doi: 10.1007/s40265-020-01367-z.

B. J. Sadock, V. A. Sadock, P. Ruiz (eds.), Comprehensive Textbook of Psychiatry, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia (2017).

M. Savran, R. Aslankoc, O. Ozmen, et al., Cytokine, 127, 154957 (2020); doi: 10.1016/j.cyto.2019.154957.

S. B. Smith, T. P. Su, Advances in Experimental Medicine and Biology, 964 (2017); doi: 10.1007/978-3-319-50174-1 11.

M. Soy; G. Keser; P. Atagündüz; et al.; Clin. Rheumatol.; 39(7); 2085 – 2094 (2020); doi: 10.1007/s10067-020-05190-5.

A. Stallmach, A. Kortgen, F. Gonnert, et al., Crit. Care., 24(1), 444 (2020); doi: 10.1186/s13054-020-03158-0.

M. B. Stein, Depress. Anxiety., 37, 302 (2020); doi: 10.1002/da.22870.

Y. Tang, J. Liu, D. Zhang, et al., Front. Immunol., 11, 1708 (2020); doi: 10.3389/fimmu.

N. A. Uvais, Prim. Care Companion CNS Disord., 22(4), 20com02675 (2020); doi: 10.4088/PCC.20com02675.

Y. M. Zeng, X. L. Xu, X. Q. He, et al., Chin. Med. J. (Engl.), 133(9), 1132 – 1134 (2020); doi: 10.1097/CM9.0000000000000790.

R. Zhang, X. Wang, L. Ni, et al., Life Sci., 250, 117583 (2020); doi: 10.1016/j.lfs.2020.117583.

Q. Zhou, V. Chen, С. P. Shannon, et al., Front. Immunol., 11, 1061 (2020); doi: 10.3389/fimmu.2020.01061.

https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-implications-of-covid-19-for-mental-health-and-substance-use. The Implications of COVID-19 for Mental Health and Substance Use.

https://www.covid19-druginteractions. COVID-19 Drug Interactions.