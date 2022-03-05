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Иммунобиологическая и противовоспалительная активность натриевых солей пирроло[3,4-c]-пиразол-3-онов и пиразол-3-карбоксамидов в эксперименте

Оксана Николаевна Гейн, Ольга Васильевна Бобровская, Сергей Владимирович Гейн, Владимир Леонидович Гейн

Аннотация


Исследовано влияние натриевых солей 5-арил-4-[4-(ацетиламиносульфонил)фенил]-6-(4-бромфенил)-3,5-дигидропирроло[3,4-c]пиразол-3-онов и натриевых солей N-{4-[(1,3-тиазол-2-ил)сульфамоил]фенил}-5-арил-1-фенилпиразол-3-карбоксамидов на поглотительную активность лейкоцитов периферической крови, их микробицидный потенциал, на течение острой воспалительной реакции, изучена их острая токсичность. Полученные результаты свидетельствуют о низкой токсичности исследуемых соединений: для соединений , , ЛД50 находится в дозах больших, чем 2000 мг/кг при внутрибрюшинном введении, для соединения — ЛД50 > 1300 мг/кг. Установлено, что соединения , , стимулируют поглотительную активность нейтрофильных гранулоцитов, увеличивая количество активных нейтрофилов в среднем более, чем на 60 % (p < 0,05) и количество поглощенных объектов на 8,6 % и более (p < 0,05). В то же время, производные пирроло[3,4-c]пиразол-3-онов оказывают преимущественно угнетающее влияние на динамику продукции кислородных радикалов лейкоцитами. Введение соединений и (50 мг/кг внутрибрюшинно) уменьшает выраженность каррагенинового отёка более чем на 50 % (p < 0,05) через 3 ч после введения флогогена с максимальным проявлением эффекта через 5 ч — уменьшение воспаления на 61,54 и 66,99 % (p < 0,05) соответственно. На фоне введения соединения торможение воспаления отмечено через 4 ч на 47,75 % (p < 0,05).

Ключевые слова


натриевые соли пирроло[3,4-c]пиразол-3-онов; натриевые соли пиразол-3-карбоксамидов; фагоцитарная активность; продукция активных форм кислорода; противовоспалительная активность; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-2-21-25

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