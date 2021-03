Дипептидные миметики NGF и BDNF: дизайн и фармакологические свойства

С. В. Алексеева, А. В. Сорокина, А. В. Волкова и др., Фармакокинет. и фармакодинам., 2, 46 – 50 (2019); doi: 10.24411/2587 – 7836 – 2019 – 10047.

Т. А. Антипова, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин, Бюл. эксперим. биол. и мед., 150(11), 537 – 540 (2010).

Т. А. Гудашева, Т. А. Антипова, С. Б. Середенин, Докл. РАН, 434(4), 549 – 552 (2010).

Т. А. Гудашева, А. В. Тарасюк, С. В. Помогайбо и др., Биоорг. хим., 38(3), 280 – 290 (2012).

Т. А. Гудашева, И. О. Логвинов, Т. А. Антипова, С. Б. Середенин, Докл. РАН, 451(5), 577 – 580 (2013).

Т. А. Гудашева, П. Ю. Поварнина, С. Б. Середенин, Бюл. эксперим. биол. и мед., 162(10), 448 – 451 (2016).

Т. А. Гудашева, А. В. Тарасюк, Н. М. Сазонова и др., Биоорг. хим., 43(3), 236 – 249 (2017); doi: 10.7868/S013234231703006X.

Т. А. Гудашева, П. Ю. Поварнина, Т. А. Антипова, С. Б. Середенин, Докл. РАН, 481(6), 691 – 693 (2018); doi: 10.31857/S086956520002110-4.

Е. И. Гусев, В. И. Скворцова, Ишемия головного мозга, Медицина, Москва (2001).

Ю. В. Заржецкий, М. Ш. Аврущенко, В. В. Мороз и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 159(4), 442 – 445 (2015).

И. О. Логвинов, Т. А. Антипова, Т. А. Гудашева и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 155(3), 319 – 322 (2013).

С. В. Минаев, П. Ю. Поварнина, К. В. Алексеев и др., Патент РФ № 2697254 (2018).

Р. У. Островская, С. С. Ягубова, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин, Бюл. эксперим. биол. и мед., 164(12), 701 – 705 (2017).

П. Ю. Поварнина, Т. А. Гудашева, О. Н. Воронцова и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 151(6), 634 – 637 (2011).

П. Ю. Поварнина, Т. А. Гудашева, О. Н. Воронцова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 75(9), 15 – 20 (2012).

П. Ю. Поварнина, О. Н. Воронцова, Т. А. Гудашева и др., Acta Naturae, 5(3), 88 – 95 (2013).

П. Ю. Поварнина, И. В. Озерова, Р. У. Островская и др., Докл. РАН, 449(3), 364 – 366 (2013).

П. Ю. Поварнина, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин, Фармакокинет. и фармакодинам., 3, 34 – 37 (2016).

П. Ю. Поварнина, Т. Л. Гарибова, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин, Acta Naturae, 10(3), 88 – 92 (2018).

П. Ю. Поварнина, А. В. Таллерова, А. Г. Межлумян и др., Эксперим. и клин. фармакол., 83(4), 3 – 7 (2020); doi: 10.30906/0869-2092-2020-83-4-3-7.

Н. М. Сазонова, А. В. Тарасюк, А. Н. Шумский и др., Хим.-фарм. журн., 52(9), 14 – 21 (2018); doi: 10.30906/0023-1134-2018-52-9-14-21.

С. Б. Середенин, Г. А. Романова, Т. А. Гудашева и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 150(10), 406 – 409 (2010).

С. Б. Середенин, Т. А. Гудашева, Патент РФ № 2410392 (2011).

С. Б. Середенин, Т. А. Воронина, Т. А. Гудашева и др., Acta Naturae, 5(4), 116 – 120 (2013).

С. Б. Середенин, П. Ю. Поварнина, Т. А. Гудашева, Ж. невр. и психиатр. имени С. С. Корсакова, 7, 49 – 53 (2018); doi: 10.17116/jnevro20181187149.

А. В. Сорокина, С. В. Алексеева, И. А. Мирошкина и др., Фармакокинет. и фармакодинам., 2, 51 – 58 (2019); doi: 10.24411/2587-7836-2019-10048.

С. В. Тишков, П. Ю. Поварнина, В. П. Жердев и др., Патент РФ № 2678203 (2019).

[Электронный ресурс] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03069014.

[Электронный ресурс] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03925727.

[Электронный ресурс] https://4science.ru/lot/2015-14-N08-0051.

[Электронный ресурс] https://4science.ru/project/14-N08-12-0086.

С. С. Ягубова, Р. У. Островская, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин, Эксперим. и клин. фармакол., 80(8), 23 – 26(2017); doi: 10.30906/0869-2092-2017-80-8-23-26.

С. С. Ягубова, Р. У. Островская, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин, Бюл. эксперим. биол. и мед., 169(16), 712 – 715 (2020).

A. P. Allen, M. Naughton, J. Dowling, et al., J. Affect. Disord., 186, 306 – 311(2015); doi: . 10.1016/j.jad.2015.06.033.

L. Aloe, M. L. Rocco, P. Bianchi, L. Manni, J. Transl. Med., 10, 239 – 252 (2012); doi: 10.1186/1479-5876-10-239.

L. Aloe, M. Rocco, B. Balzamino, A. Micera, Cur. Neuropharmacol., 13(3), 294 – 303 (2015); doi: 10.2174/1570159x13666150403231920.

K. Barford, C. Deppmann, B. Winckler, Dev. Neurobiol., 77(4), 405 – 418 (2017); doi: 10.1002/dneu.22427.

E. Bernal-Mizrachi, W. Wen, S. Stahlhut, et al., J. Clin. Invest., 108(11), 1631 – 1638(2001); doi: 10.1172/JCI13785.

E. Bernal-Mizrachi, S. Fatrai, J. D. Johnson, et al., J. Clin. Invest., 114(7), 928 – 936(2004); doi: 10.1172/JCI20016.

C. Björkholm, L. M. Monteggia, Neuropharmacology, 102, 72 – 79 (2016); doi: 10.1016/j.neuropharm.2015.10.034.

J. Cai, F. Hua, L. Yuan, et al., Biomed. Res. Int., 2014, 601084(2014); doi: 10.1155/2014/601084.

S. Capsoni, S. Marinelli, M. Ceci, et al., PLoS One., 7(5), e37555(2012); doi: 10.1371/journal.pone.0037555.

Y. Chen, J. Zeng, Y. Chen, et al., J. Int. Med. Res., 37(2), 281 – 288(2009); doi: 10.1177/147323000903700201.

A. Chiaretti, A. Antonelli, R. Riccardi, et al., Eur. J. Paediatr. Neurol., 12(3), 195 – 204(2008); doi: 10.1016/j.ejpn.2007.07.016.

A. M. Colangelo, M. R. Bianco, L. Vitagliano, et al., J. Neurosci., 28(11), 2698 – 2709(2008); doi: 10.1523/jneurosci.5201-07.2008.

J. M. Conner, K. M. Franks, A. K. Titterness, et al., J. Neurosci., 29(35), 10883 – 10889 (2009); doi: 10.1523/jneurosci.2594-09.2009.

R. S. Duman, B. Voleti, Trends Neurosci., 35(1), 47 – 56 (2012); doi: 10.1016/j.tins.2011.11.004.

Y. Dwivedi, Am. J. Geriatr. Psychiatry., 21(5), 433 – 449 (2013); doi: 10.1016/j.jagp.2012.10.026.

L. Elghazi, L. Rachdi, A. J. Weiss, Diabetes Obes. Metab., 9(Sup. 2), 147 – 157 (2007); doi: 10.1111/j.1463-1326.2007.00783.x.

H. Fukumitsu, M. Ohtsuka., Murai R., et al., J. Neurosci., 26(51), 13218 – 13230 (2006); doi: 10.1523/jneurosci.4251-06.2006.

N. M. Gades, P. J. Danneman, S. K. Wixson, E. A. Tolley, Contemp. Top. Lab. Anim. Sci., 39(2), 8 – 13 (2000).

R. S. Garofalo, S. J. Orena, K. Rafidi, et al., J. Clin. Invest., 112(2), 197 – 208 (2003); doi: 10.1172/JCI16885.

T. A. Gudasheva, P. Y. Povarnina, T. A. Antipova, et al., J. Biomed. Sci., 22(5), 106 (2015); doi: 10.1007/s10517-017-3951-3.

T. A. Gudasheva, P. Y. Povarnina, I. O. Logvinov, et al., Drug Des. Devel. Ther., 10, 3545 – 3553(2016); doi: 10.2147/DDDT.S118768.

T. A. Gudasheva, P. Y. Povarnina, A. A. Volkova, et al., Acta Naturae, 11(3), 31 – 37(2019); doi: 10.32607/20758251-2019-11-3-31-37.

T. A. Gudasheva, P. Y. Povarnina, A. V. Tarasiuk, S. B Seredenin, Cur. Pharm. Des., 25(6), 729 – 737 (2019); doi: 10.2174/1381612825666190329122852.

T. A. Gudasheva, M. A. Konstantinopolsky, A. V. Tarasiuk, et al., Dokl. Biochem. Biophys., 485(1), 123 – 125 (2019); doi: 10.1134/S1607672919020121.

M. Gratacòs, G. Escaramís, M. Bustamante, et al., J. Psychiatr. Res., 44(13), 834 – 840 (2010); doi: 10.1016/j.jpsychires.2010.01.009.

E. Gustafsson, O. Lindvall, Z. Kokaia, Stroke, 34(11), 2710 – 2715 (2003); doi: 10.1161/01.STR.0000096025.35225.36.

G. B. Kolyvanov, V. P. Zherdev, O. G. Gribakina, et al., Bull. Exp. Biol. Med., 167(5), 637 – 640 (2019); doi: 10.1007/s10517-019-04587-w.

P. Kowiański, G. Lietzau, E. Czuba, et al., Cell. Mol. Neurobiol., 38(3), 579 – 593 (2018); doi: 10.1007/s10571-017-0510-4.

A. Lasek-Bal, H. Jędrzejowska-Szypułka, J. Różycka, et al., J. Med. Sci. Monit., 21, 3900 – 3905 (2015); doi: 10.12659/msm.895358.

H. B. Lee, M. C. Zaccaro, M. Pattarawarapan, et al., J. Org. Chem., 69(3), 701 – 713 (2004); doi: 10.1021/jo034167x.

F. M. Longo, S. M. Massa, CNS Neurol Disord. Drug Targets., 1, 63 – 70 (2008); doi: 10.2174/187152708783885093.

X. Luan, H. Qiu, X. Hong, et al., Clin. Chim. Acta., 488, 20 – 24 (2019); doi: 10.1016/j.cca.2018.10.030.

S. Mahapatra, H. Mehta, S. B. Woo, K. E. Neet, J. Biol. Chem., 284(48), 33600 – 33613 (2009); doi: 10.1074/jbc.M109.058420.

S. Mitra, H. Behbahani, M. Eriksdotter, Front. Neurosci., 13, 38(2019); doi: 10.3389/fnins.2019.00038.

K. Mizumura, S. Murase, Handb. Exp. Pharmacol., 227, 57 – 75 (2015); doi: 10.1007/978-3-662-46450-2 4.

M. Mogi, A. Togari, T. Kondo, et al., Neurosci. Let., 270(1), 45 – 48 (1999); doi: 10.1016/s0304-3940(99)00463-2.

M. Mohammadi, A. Zinkle, F1000 Research., 7, Faculty Rev-872 (2018); doi: 10.12688/f1000research.14143.1.

A. C. Mondal, M. Fatima, Int. J. Neurosci., 129(3), 283 – 296 (2019); doi: doi: 10.1080/00207454.2018.1527328.

S. M. Morillo, E. P. Abanto, M. J. Roman, J. M. Frade, Mol. Cell. Biol., 32(14), 2722 – 2737 (2012); doi: 10.1128/MCB.00239-12.

A. H. Nagahara, M. H. Tuszynski, Nat. Rev. Drug Discov., 10(3), 209 – 219 (2011); doi: 10.1038/nrd3366.

V. Navarro-Tableros, M. C. Sánchez-Soto, S. García, M. Hiriart, Diabetes, 53(8), 2018 – 2023 (2004); doi: 10.2337/diabetes.53.8.2018.

E. E. Noble, C. J. Billington, C. M. Kotz, C. Wang, Am. J. Physiol. — Regul. Integr. Comp. Physiol., 300(5), 1053 – 1069 (2011); doi: 10.1152 / ajpregu.00776.2010.

K. Obata, K. Noguchi, Life Sci., 74(21), 2643 – 2653(2004); doi: 10.1016/j.lfs.2004.01.007.

D. H. Overstreet, K. Fredericks, D. Knapp, et al., Pharmacol. Biochem. Behav., 94(4), 553 – 560 (2010); doi: 10.1016/j.pbb.2009.11.010.

L. L. Pedre, N. Pavon, A. Mcrae, et al., Control., 952, 122 – 127 (2002); doi: 10.1016/s0006-8993(02)03222-5.

L. F. Reichardt, Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci., 361(1473), 1545 – 1564 (2006); doi: 10.1098/rstb.2006.1894.

H. U. Saragovi, W. Zheng, S. Maliartchouk, et al., J. Biol. Chem., 273(52), 34933 – 34940(1998); doi: 10.1074/jbc.273.52.34933.

D. D. Sarbassov, S. M. Ali, D. M. Sabatini, Cur. Opin. Cell Biol., 17(6), 596 – 603(2005); doi: 10.1016/j.ceb.2005.09.009.

S. B. Seredenin, T. A. Gudasheva, Zhurnal Nevrol. i psikhiatrii im. S. S. Korsakova, 115(6), 63 – 70 (2015); doi: 10.17116/jnevro20151156163-70.

S. B. Seredenin, T. A. Gudasheva, Патент КНР 102365294 B (2016).

S. B. Seredenin, T. A. Gudasheva, Патент США 9683014 B2 (2017).

S. B. Seredenin, T. A. Gudasheva, Патент ЕПВ 2397488 (2019).

S. D. Skaper, CNS Neurol. Disord. Drug Targets, 7(1), 46 – 62 (2008); doi: 10.2174/187152708783885174.

S. R. Wainwright, L. A. M. Galea, Neural Plast., 805497(2013); doi: 10.1155/2013/805497.

L. R. Williams, Exp. Neurol., 113(1), 31 – 37(1991); doi: 10.1016/0014-4886(91)90143-z.

A. W. Wong, L. Giuffrida, R. A. Hughes, et al., J. Mol. Cell Neurosci., 63, 132 – 140 (2014); doi: 10.1016/j.mcn.2014.10.002.

M. Wurzelmann, J. Romeika, D. Sun, Neural Regen. Res., 12(1), 7 – 12 (2017); doi: 10.4103/1673-5374.198964.

J. P. Yang, H. J. Liu, H. Yang, P. Y. Feng, Neurol. Sci., 32(3), 433 – 441 (2011); doi: 10.1007/s10072-011-0512-9.

Z. Zhou, H. Chen, K. Zhang, et al., J. Basic Clin. Physiol. Pharmacol., 14(3), 217 – 224 (2003); doi: 10.1515/jbcpp.2003.14.3.217.

W. Zhu, S. Cheng, G. Xu, et al., Drug Deliv., 18, 338 – 343 (2011); doi: 10.3109/10717544.2011.557785.