ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА ДОРОВСКИХ (моему Учителю посвящается…)
Аннотация
22 декабря 2020 года скоропостижно ушёл из жизни выдающийся отечественный фармаколог, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Владимир Анатольевич Доровских.
Ключевые слова
Доровских
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-1-%25p
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