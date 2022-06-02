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Скрининг холинергических фармакологических веществ на биологических тест-объектах – зоогидробионтах Daphnia magna Straus

Нина Павловна Подосиновикова, Марина Леонидовна Александрова, Анастасия Александровна Бондаренко, Татьяна Леонидовна Горчакова, Александр Яковлевич Беспалов, Алена Андреевна Ватаева, Кристина Вячеславовна Мастерова, Инна Константиновна Журкович

Аннотация


Проведен скрининг синтезированных в ФГБУН НКЦТ им. С. Н. Голикова ФМБА России фармакологических веществ холинергического типа действия (обратимых ингибиторов, реактиваторов ацетилхолинэстеразы, холиноблокаторов) по критерию острой токсичности с использованием биологического тест-объекта — зоогидробионтов Daphnia magna Straus. Определены значения среднетоксических концентраций всех исследованных препаратов, что необходимо для сравнения их специфической активности на дафниях при первичном фармакологическом скрининге. У фармакологических веществ из группы обратимых ингибиторов ацетилхолинэстеразы также определена способность вызывать у дафний атипичную двигательную гиперактивность. Данный показатель может быть полезен для скрининга холиноблокирующих веществ в токсикологии.

Ключевые слова


холинергические фармакологические вещества; холиноблокаторы; реактиваторы ацетилхолинэстеразы; обратимые ингибиторы ацетилхолинэстеразы; первичный скрининг; первичные тест-объекты; Daphnia magna Straus

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-5-3-9

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