Сравнительная оценка влияния липосомальной и свободной формы мексидола в сочетании с антибластомными препаратами на состояние гранулоцитопоэза крыс с карциномой Walker-256

В. Е. Гольдберг, Т. Ю. Хричкова, Н. О. Попова и др., Сибирский онкол. журн., 15(5), 18 – 24 (2016); doi: 10.21294/1814-4861-2016-15-5-18-24.

А. М. Дыгай, В. В. Жданов, Бюл. СО РАМН, 32(1), 21 – 30 (2012).

И. А. Королева, М. В. Копп, Е. М. Липаева, Мед. совет, № 14, 112 – 117 (2017); doi: 10.21518/2079-701X-2017-14-112-117.

В. А. Масягин, А. В. Сипров, Н. Д. Волкова и др., Современные проблемы науки и образования, № 3, URL: http://www.science-education.ru/123-19818 (2015).

Р. А. Мухамадияров, Н. Л. Воронцова, В. В. Борисов и др., Бюл. сибирской мед., № 4, 130 – 135 (2012).

А. А. Налётов, Е. А. Шмальц, П. Б. Зотов и др., Паллиативная медицина и реабилитация, № 3, 37 – 41 (2019).

О. Д. Остроумова, А. И. Кочетков, Е. Е. Павлеева, Е. В. Кравченко, Безопасность и риск фармакотерапии, 8(3), 109 – 122 (2020); doi: 10.30895/2312-7821-2020-8-3-109-122.

Т. В. Уланова, В. И. Инчина, С. В. Шокина и др., Современные проблемы науки и образования, № 2, URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26316 (2017).

А. Е. Шахмаев, А. Л. Кацай, В. В. Прохоров и др., Ремедиум, № 12, 56 – 59 (2015); doi: 10.21518/1561-5936-2015-12-56-59.

В. И. Швец, А. И. Лютик, Вестник МИТХТ, 9(3), 11 – 20 (2014).

M. Attia, E. A. Essa, R. M. Zaki, А. А. Elkordy, Antioxidants (Basel), 9(5), 359 (2020); doi: 10.3390/antiox9050359.

K. Singh, M. Bhori, Y. A. Kasu, et al., Saudi Pharm. J., 26(2), 177 – 190 (2018); doi: 10.1016/j.jsps.2017.12.013.