Урикозурическое действие глифлозинов при сахарном диабете

М. С. Елисеев, М. Е. Елисеева, Эффективная фармакотер., 15(8), 32 – 40 (2019); doi: 10.33978/2307-3586-2019-15-8-32-40.

М. Е. Елисеева, М. С. Елисеев, Эффективная фармакотер., 15(23), 26 – 30 (2019); doi: 10.33978/2307-3596-2019-15-23-26-30.

Я. Ф. Зверев, В. М. Брюханов, Клин. нефрол., № 5 – 6, 39 – 47 (2015).

Я. Ф. Зверев, В. М. Брюханов, Нефрол. и диал., 17(4), 418 – 436 (2015).

Я. Ф. Зверев, В. М. Брюханов, Клин. нефрол., № 1, 49 – 58 (2016).

Ж. Д. Кобалава, Г. К. Киякбаев, Рос. кардиол. журн., 23(8), 79 – 91 (2018).

Ж. Д. Кобалава, П. В. Лазарев, C. В. Виллевальде, Кардиология, 58(2), 42 – 54 (2018).

Н. А. Куницкая, М. А. Андрианова, И. Л. Джалалова, Вестник СПбГУ, 11(2), 33 – 38 (2012).

И. В. Мадянов, М. И. Балаболкин, Д. С. Марков, Т. Н. Маркова, Тер. арх., 72(2), 55 – 58 (2000).

И. В. Мадянов, Мед. обозрение, 1(1), 20 – 24 (2019).

А. А. Мосикян, В. Чжао, Т. Л. Галанкин, А. С. Колбин, Клин. фармакол. и тер., 26(2), 77 – 82 (2017).

В. Ю. Перфильев, Я. Ф. Зверев, А. Ю. Жариков и др., Бюл. сибирской мед., 16(1), 73 – 79 (2017).

В. В. Салухов, Т. Ю. Демидова, Сахарный диабет, 19(6), 494 – 510 (2016).

С. В. Тополянская, Терапия, № 7, 71 – 82 (2020); doi: 10.18565/therapy.2020.7.71-82.

И. Е. Чазова, Ю. В. Жернакова, О. А. Кислякидр, Системные гипертензии, 16(4), 8 – 21 (2019); doi: 10.26442/2075082X.2019.4.190686.

М. В. Шестакова, Сахарный диабет, 22(6), 592 – 601 (2019); doi: 10.14341/DM10289.

А. В. Щербак, Л. В. Козловская, И. Н. Бобкова и др., Тер. арх., 85(6), 100 – 104 (2013).

H. Ahmadieh, S. Azar, Diabetes Technol. Ther., 19(9), 507 – 512 (2017); doi: 10.1089/dia.2017.0070.

J. A. M. Andrade, H. C. Kang, S. Greffin, et al., Braz. J. Med. Biol. Res., 47(10), 917 – 923 (2014); doi: 10.1590/1414-431X20143878.

C. J. Bailey, J. L. Gross, A. Pieters, et al., Lancet, 375(9733), 2223 – 2233 (2010); doi: 10.1016/S0140-6736(10)60407-2.

C. J. Bailey, Diabetes Obes. Metab., 21, 1291 – 1298 (2019); doi: 10.1111/dom.13670.

M. J. Budoff, J. P. H. Wilding, Int. J. Clin. Pract., 71(5), e12948 (2017); doi: 10.1111/ijcp.12948.

M. J. Caulfield, P. B. Munroe, D. O’Neill, et al., PLoS Med., 5(10), e197 (2008); doi: 10.1371/journal.pmed.0050197.

W. T. Cefalu, L. A. Leiter, K-H. Yoon, et al., Lancet, 382(9896), 941 – 950 (2013); doi: 10.1016/S0140-6736(13)60683-2.

Y. H. Chang, C. C. Lei, K. C. Lin, et al., Diabetes Metab. Res. Rev., 32(6), 557 – 564 (2016); doi: 10.1002/dmrr.2768.

Y. Chino, Y. Samukawa, S. Sakai, et al., Biopharm. Drug Dispos., 35, 391 – 404 (2014); doi: 10.1002/bdd.1909.

M. Chonchol, M. G. Shlipak, R. Katz, et al., Am. J. Kidney Dis., 50(2), 239 – 247 (2007); doi: 10.1053/j.ajkd.2007.05.013.

M. J. Davies, A. Trujillo, U. Vijapurkar, et al., Diabetes Obes. Metab., 17(4), 426 – 429 (2015); doi: 10.1111/dom.12439.

S. DeCosmo, F. Viazzi, A. Pacilli, et al., Clin. J. Am. Soc. Nephrol., 10(11), 1921 – 1929 (2015); doi: 10.2215/CJN.03140315.

D. Feig, D. H. Kang, R. J. Johnson, N. Engl. J. Med., 359(17), 1811 – 1821 (2008); doi: 10.1056/NEJMra0800885.

E. Ferranini, L. Seman, E. Seewaldt-Becker, et al., Diabetes Obes. Metab., 15(8), 721 – 728 (2013); doi: 10.1111/dom.12081.

J. E. Gerich, Diabet. Med., 27(2), 136 – 142 (2010); doi: 10.1111/j.1464-5491.2009.02894.x.

L. Gu, L. Huang, H. Wu, et al., Diab. Vasc. Dis. Res., 14(3), 221 – 225 (2017); doi: 10.1177/1479164116680318.

D. Gustafsson, R. Unwin, BMC Nephrol., 14, 164 (2013); doi: 10.1186/1471-2369-14-164.

T. F. Knight, H. O. Senekjian, S. Sansom, E. J. Weinman, Am. J. Physiol., 236(5), F526 – F529 (1979); doi: 10.1152/ajprenal.1979.236.5.F526.

J. W. Li, S. V. Badve, Z. Zhou, et al., Lancet Rheumatol., 1(4), e220 – e228 (2019); doi: 10.1016/s2665-9913(19)30078-5.

S. Li, S. Sanna, A. Maschio, et al., PLoS Genet., 3(11), e194 (2007); doi: 10.1371/journal.pgen.0030194.

J. F. List, V. Woo, E. Morales, et al., Diabetes Care, 32(4), 650 – 657 (2009); doi: 10.2337/dc08-1863.

V. Lohsoonthorn, B. Dhanamun, M. A. Williams, Arch. Med. Res., 37(7), 883 – 889 (2006); doi: 10.1016/j.arcmed.2006.03.008.

Y.-X. Lu, Y. P. Chang, T. Li, et al., Int. J. Biol. Sci., 16(3), 529 – 542 (2020); doi: 10.7150/ijbs.33007.

Y. Lytvyn, M. Škrtić, G. K. Yang, et al., Am. J. Physiol. Renal Physiol., 308, F77 – F83 (2015); doi: 10.1152/ajprenal.00555.2014.

A. Mantovani, R. Rigolon, A. Civettini, et al., J. Endocrinol. Invest., 41(2), 223 – 231 (2018); doi: 10.1007/s40618-017-0729-4.

P. M. Martin, E. Gopal, S. Ananth, et al., J. Neurochem., 98(1), 279 – 288 (2006); doi: 10.1111/j.1471-4159.2006.03878.x.

A. Novikov, Y. Fu, W. Huang, et al., Am. J. Physiol. Renal Physiol., 316(1), F173 – F185 (2019); doi: 10.1152/ajprenal.00462.2018.

L. Pacifico, V. Cantisani, C. Anania, et al., Eur. J. Endocrinol., 160(1), 45 – 52 (2009); doi: 10.1530/EJE-08-0618.

Y. Peng, J. Liu, L. Shi, et al., J. Neurochem., 137(5), 701 – 713 (2016); doi: 10.1111/jnc.13563.

H. Qiu, A. Novikov, V. Vallon, Diabetes Metab. Res. Rev., 33, e2886 (2017); doi: 10.1002/dmrr.2886.

S. Sha, D. Polidori, T. Heise, et al., Diabetes Obes. Metab., 16(11), 1087 – 1095 (2014); doi: 10.1111/dom.12322.

M. D. Skeith, L. A. Healey, R. E. Cutler, Am. J. Physiol., 219(4), 1080 – 1082 (1970); doi: 10.1152/ajplegacy.1970.219.4.1080.

D. Toyoki, S. Shibata, E. Kuribayashi-Okuma, et al., Am. J. Physiol. Renal Physiol., 313, F826 – F834 (2017); doi: 10.1152/ajprenal.00012.2017.

V. Vitart, I. Rudan, C. Hayward, et al., Nat. Genet., 40(4), 437 – 442 (2008); doi: 10.1038/ng.106.

C. Wallace, S. J. Newhouse, P. Braund, et al., Am. J. Hum. Genet., 82(1), 139 – 149 (2008); doi: 10.1016/j.ajhg.2007.11.001.

K. Witkowska, K. M. Smith, S. Y. M. Yao, et al., Am. J. Physiol. Renal Physiol., 303, F527 – F539 (2012); doi: 10.1152/ajprenal.00134.2012.

S. B. Woyesa, A. T. Hirigo, T. B. Wube, BMC Endocr. Disord., 17(1), 76 (2017); doi: 10.1186/s12902-017-0226-y.

Y. Xu, J. Zhu, L. Gao, et al., PLoS One, 8(10), e78206 (2013); doi: 10.1371/journal.pone.0078206.

T. Yuan, S. Liu, Y. Dong, et al., Diabetol. Metab. Syndr., 12, 92 (2020); doi: 10.1186/s13098-020-00600-9.

Y. Zhao, L. Xu, D. Tian, et al., Diabetes ObesMetab., 20(2), 458 – 462 (2018); doi: 10.1111/dom.13101.

Z. Zhao, L. Zhang, X. D. Guo, et al., Front. Mol. Neurosci., 10, 293 (2017); doi: 10.3389/fnmol.2017.00293.

H. Zhou, S. Wang, P. Zhu, et al., Redox. Biol., 15, 335 – 346 (2018); doi: 10.1016/j.redox.2017.12.019.

B. Zinman, C. Wanner, J. M. Lachin, et al., N. Engl. J. Med., 373, 2117 – 222128 (2015); doi: 10.1056/NEJMoa1504720.