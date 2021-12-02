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Оценка эффективности гепатопротекторов при неалкогольной жировой болезни печени

Ю. Г. Притулина, С. Е. Прокопенко, И. А. Тулинова, Д. М. Ризаханов, О. А. Ризаханова

Аннотация


Изучены структуры и содержание липидов в гепатоцитах мышей линии C57Bl/6 при моделировании неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) гиперкалорийным кормом с последующим применением ремаксола (25 мл/кг 1 раз в сутки через день на протяжении 20 дней), фосфогливом (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 0,1 мг/кг 1 раз в сутки через день на протяжении 20 дней), а также их комбинацией. Оценку эффективности проводили в ходе исследования гистологической структуры срезов печени мышей линии C57Bl6 при помощи шкалы оценки активности НАЖБП (NAFLD activity score — NAS). Установлены признаки положительного влияния фосфоглива и ремаксола (величина NAS 3,7 ± 1,1 и 3,3 ± 0,9 балла, по сравнению с исходными 6,7 ± 0,7 баллами, p < 0,05). Выраженность стеатоза в группе фосфоглива составляла 29 ± 7 %, а ремаксола — 26 ± 8 % в сравнении с исходными 82 ± 15 % (p < 0,05). Хотя величина индекса NAS и процент стеатоза в этих группах не имели статистически значимого отличия между собой, показатели распространённости балонной дистрофии различались и составляли 35 ± 9 % (по сравнению с исходными 75 ± 10) в группе фосфоглива и 12,5 ± 6 % в группе ремаксола, что свидетельствует о большей эффективности последнего (p < 0,05). Наилучший эффект был достигнут при использовании комбинации обоих препаратов: индекс NAS — 2,5 ± 0,7, балонная дистрофия затрагивала 11,1 ± 4 % гепатоцитов, что отличалось от значений до применения изученных препаратов и других схем терапии (p < 0,05).Оценка эффективности исследуемых препаратов у 30 человек с высоким индексом стеатоза (FLI) показала, что индекс стеатоза достоверно снижался после использования всех трёх исследуемых схем терапии, достигая 77,3 ± 7,7 в сравнении с 96,9 ± 2,35 (p < 0,05) при применении фосфоглива (внутривенно 20 мг/мл + 50 мг/мл 2 раза в сутки в течение 10 дней), 67,4 ± 7,4 в сравнении с 96,5 ± 2,6 (p < 0,05) при использовании ремаксола (400 мл внутривенно 1 раз в сутки в течение 10 дней) и 62,7 ± 7,7 в сравнении с 96,4 ± 2,2 (p < 0,05) при комбинированном назначении обоих препаратов. Было выявлено статистически значимое преимущество более, чем на 10 % по этому показателю при использовании схем терапии, содержащих ремаксол по сравнению с монотерапией фосфогливом (p < 0,05). Различий в снижении индекса стеатоза между группами больных, получивших ремаксол и комбинированную терапию, выявлено не было.

Ключевые слова


неалкогольная жировая болезнь печени; стеатоз; ремаксол; фосфоглив; структура гепатоцитов; дистрофия; индекс стеатоза; мыши; клиническое исследование

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-11-13-19

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