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Влияние стимулятора эндогенного интерферона на фагоцитарную активность лейкоцитов периферической крови

Анатолий Петрович Годовалов, Daniel Eliáš, Иосиф Александрович Боев, Максим Сергеевич Степанов

Аннотация


Изучено влияния циклоферона на фагоцитарную активность лейкоцитов периферической крови здоровых доноров. Показано, что циклоферон стимулирует поглотительную активность лейкоцитов в среднем на 40 % (p ≤ 0,05), снижая численность не фагоцитирующих клеток. Кроме этого увеличивается количество клеток, захвативших большое число объектов в среднем в 2 раза (p ≤ 0,05). Преимущественное влияние препарат оказывает на моноциты, что, возможно связано с действием интерферона-γ.

Ключевые слова


циклоферон; фагоцитарная активность; лейкоциты; моноциты; иммунотропные препараты; in vitro; здоровые доноры

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-8-21-23

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