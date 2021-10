Изучение эффективности торможения перекисного окисления липидов в спинном мозге крыс антиоксидантами в средах, содержащих карбоксиметилцеллюлозу и диметилсульфоксид

В. А. Бывальцев, А. А. Калинин, С. О. Рябых и др., Гений ортопедии, 26(2), 275 – 281 (2020); doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-2-275-281.

В. М. Востриков, Н. С. Коломеец, О. П. Александрова и др., Морфология, № 4, 41 – 47 (2003).

В. В. Краснов, Н. В. Кубрак, А. Ю. Кирсанова, Гений ортопедии, 23(2), 134 – 139 (2017); doi: 10.18019/1028-4427-2017-23-2-134-139.

И. Н. Нестерова, О. Г. Прудникова, Гений ортопедии, 23(4), 439 – 443 (2017); doi: 10.18019/1028-4427-2017-23-4-439-443.

H. Y. Chen, T. C. Lin, C. Y. Chiang, et al., Polymers (Basel), 13(13), 2129 (2021); doi: 10.3390/polym13132129.

C. Chen, Q. Yang, X. Ma, 3 Biotech., 10(2), 50 (2020); doi: 10.1007/s13205-019-2032-x.

H. Erdoğan, M. Tunçdemir, B. Kelten, et al., J. Korean Neurosurg. Soc., 57(6), 445 – 454 (2015); doi: 10.3340/jkns.2015.57.6.445.

V. Kanikireddy, K. Varaprasad, T. Jayaramudu, et al., Int. J. Biol. Macromol., 164, 963 – 975 (2020); doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.07.160.

B. H. Lee, J. Kang, H. Y. Kim, Y. S. Gwak, Int. J. Mol. Sci., 22(5), 2672 (2021); doi: 10.3390/ijms22052672.

J. Liu, R. Li, Z. Huang, et al., Front. Mol. Neurosci., 13, 574041 (2021); doi: 10.3389/fnmol.2020.574041.

M. Matias, S. Silvestre, A. Falcão, G. Alves, J. Pharm. Pharm. Sci., 21(1), 110 – 118 (2018); doi: 10.18433/jpps29656.

M. Mohammad Pour, G. H. Farjah, M. Karimipour, et al., Iran J. Basic. Med. Sci., 22(4), 412 – 417 (2019); doi: 10.22038/ijbms.2018.30039.7239.

R. Moseley, M. Walker, R. J. Waddington, W. Y. Chen, Biomaterials, 24(9), 1549 – 1557 (2003); doi: 10.1016/s0142-9612(02)00540-9.

D. R. Ormond, H. Peng, R. Zeman, et al., J. Neurosurg. Spine, 16(5), 497 – 503 (2012); doi: 10.3171/2012.1.SPINE11769.

J. Tao, S. F. Chow, Y. Zheng, Acta Pharm. Sin. B., 9(1), 4 – 18 (2019); doi: 10.1016/j.apsb.2018.11.001.