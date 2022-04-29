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Влияние таурина на ауторегуляторные реакции церебральных сосудов в постишемическом периоде в эксперименте

Лариса Михайловна Макарова, М. В. Черников, В. Е. Погорелый, О. Н. Олейникова, Н. Е. Косянок, Т. Е. Онбыш

Аннотация


Проведено изучение влияния применения таурина сразу после моделирования ишемии головного мозга в дозах 1, 10, 50 и 100 мг/кг на ауторегуляторные реакции церебральных сосудов у крыс-самцов линии Вистар (200 – 220 г) в течение 60 мин. Для определения ауторегуляторных реакций сосудов головного мозга моделировали ступенчатую гипотензию со 100 до 40 мм рт. ст. методом кровопускания. Экспериментально установлено, что применение таурина в исследуемых дозах поддерживает ауторегуляторные реакции сосудов головного мозга в постишемическом периоде. Наиболее выраженное влияние таурина на церебральный кровоток (увеличение в среднем на 60,2 %, p ≤ 0,05) в условиях дозированной гипотензии отмечено в дозе 50 мг/кг. В дозе 10 мг/кг исследуемая нейроактивная кислота ограничивает на 30 – 70 % (p ≤ 0,05) постишемическое снижение мозгового кровотока при ступенчатой гипотензии от 100 до 40 мм рт. ст. Проведенное исследование свидетельствует о перспективности применения таурина в качестве нейропротектора при проведении реперфузионной терапии. Проведено обсуждение полученных данных с учетом современных представлений о влиянии таурина на ЦНС и механизмах поддержания ауторегуляторных реакций церебральных сосудов.

Ключевые слова


таурин; ауторегуляция; мозг; ишемия; реперфузия; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-4-9-13

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