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Профессор Альберт Самойлович Саратиков (к 100-летию со дня рождения)
Аннотация
Статья посвящена жизни и творчеству известного фармаколога профессора, заслуженного деятеля науки России Альберта Самойловича Саратикова. Рассмотрены его научные исследования и роль в создании лекарственных средств.
Ключевые слова
А. С. Саратиков; биография и научные исследования; история фармакологии
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Литература
А. И. Венгеровский, Т. Ф. Марина, П. А. Бова, Сибирская школа фармакологов, Изд-во Том. ун-та, Томск (1990).
С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, М. В. Грибовский и др., Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского университета — Томского медицинского института — Сибирского государственного медицинского университета (1878 – 2014), Изд-во Том. ун-та, Томск (2014).
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-11-41-44
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