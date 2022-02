Эффективность пикамилона при сочетанной сосудистой патологии головного мозга и сердца

Т. С. Ганьшина, И. Н. Курдюмов, Е. В. Курза и др., Эксперим. и клин. фармакол., 83(1), 3 – 6 (2020); doi: 10.30906/0869-2092-2020-83-1-3-6.

А. В. Гнездилова, М. А. Лебедева, Т. С. Ганьшина, Р. С. Мирзоян, Эксперим. и клин. фармакол., 74(6), 20 – 23 (2011).

Е. И. Гусев, Е. И. Чуканова, А. С. Чуканова, Хроническая цереброваскулярная недостаточность (факторы риска, патогенез, клиника, лечение ) . ООО«АСТ 345», Москва (2018), сс. 79 – 90.

И. Н. Курдюмов, Т. С. Ганьшина, Д. В. Масленников и др., Эксперим. и клин. фармакол., 82(2), 3 – 6 (2019); doi: 10.30906/0869-2092-2019-82-2-3-6.

М. А. Лебедева, Ю. С. Медведева, Р. С. Мирзоян и др., Патол. физиол. и эксперим. терапия, 4, 35 – 40 (2013).

Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, Г. А. Ким и др., Эксперим. и клин. фармакол., 81(5), 3 – 6 (2018); doi: 10.30906/0869-2092-2018-81-5-3-6.

Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, Н. А. Хайлов и др., Эксперим. и клин. фармакол., 77(3), 3 – 8 (2014).

Р. С. Мирзоян, М. Б. Плотников, Т. С. Ганьшина и др., Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, Часть первая. Гриф и К, Москва (2012), сс. 480 – 487.

Р. С. Мирзоян, Н. А. Хайлов, И. Б. Цорин, Т. С. Ганьшина, Эксперим. и клин. фармакол., 72(2), 24 – 28 (2009).

И. В. Силкина, Т. С. Ганьшина, С. Б. Середенин, Р. С. Мирзоян, Эксперим. и клин. фармакол., 68(1), 20 – 24 (2005).

G. Aggarwal, S. H. Patlolla, S. Aggarwal, et al., J. Am. Heart Assoc., 10(2), e017693 (2021); doi: 10.1161/JAHA.120.017693. Epub 2021 Jan 5.

A. Albaeni, C. M. Harris, H. Nasser, et al., Int. J. Cardiol. Heart Vasc., 31, 100684 (2020); doi: 10.1016/j.ijcha.2020.100684.

R. Bhatia, G. Sharma, C. Patel, et al., J. Stroke Cerebrovasc. Dis., 28(12), 104400 (2019); doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104400.

E. Boccardi, M. Cenzato, F. Curto, et al., Hemorrhagic Stroke. Springer., 172 p. (2017).

T. Gunnoo, N. Hasan, M. S. Khan, et al., BMJ Open, 6(1), e009535 (2016); doi: 10.1136/bmjopen-2015-009535.

T. Kiris, J. H. Zhang, Cerebral vasospasm. New strategies in research and treatment, Acta Neurochirurgica. Springer, Supp. 104, 450 p. (2008).

J. S. Saczynski, F. A. Spencer, J. M. Gore, et al., Arch. Intern. Med., 168(19), 2104 – 2110 (2008).

I. M. Seropian, G. E. Gonzales, in «Experimental surgical models in the laboratory rat», Ed.: A. Rigalli, V. E. Di Loreto, CRC Press. Taylor & Francis Group. Boca Raton, London, New York (2009), p. 201 – 204.