Влияние 5-амино-экзо-3-азатрицикло[5.2.1.02,6]декан-4-она на мнестические функции крыс со стрептозотоциновым диабетом и гемостаз

Регина Ю. Хисамутдинова, Н. С. Макара, Т. А. Сапожникова, С. Ф. Габдрахманов

Аннотация

У крыс линии Вистар вызывали гипергликемию стрептозотоцином (80 мг/кг, внутрибрюшинно), после чего животные получали 5-амино-экзо-3-азатрицикло[5.2.1.02,6]-декан-4-он (Р-11) в дозе 23 мг/кг в течение 14 дней и у них изучали мнестические функции в тесте «Условный рефлекс пассивного избегания». На этапе воспроизведения условного рефлекса, в группе Р-11 время пребывания животных в отсеке составило в среднем 146,2 ± 9,1 с, у контрольных животных с сахарным диабетом — 243,7 ± 10,76 с. В опытах in vivo и in vitro выявлена способность Р-11 улучшать реологические свойства крови у крыс, замедляя агрегацию тромбоцитов, индуцированную АДФ, и образование тромбина в тесте «Проторомбиновое время». У крыс, получавших Р-11 in vivo в дозе 23 мг/кг, амплитуда агрегации тромбоцитов достигла 6,0 ± 2,0 %, в условиях in vitro в концентрации 4  10–4 г/мл — 9,0 ± 1,0 %. При внесении Р-11 в плазму крови в концентрации 2  10–6 г/мл протромбиновое время увеличилось до 24,3 ± 1,1 с.