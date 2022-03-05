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Анализ процессов распределения и элиминации янтарной кислоты в составе меглюмина натрия сукцината — активного компонента инфузионного лекарственного препарата Реамберин®

В. Б. Василюк, А. Б. Верведа, А. Л. Коваленко, М. В. Фарапонова, А. А. Бондаренко, М. Л. Александрова, Г. И. Сыраева

Аннотация


Моделирование широко применяется в современных медицинских исследованиях, в частности в сфере фармакологии. При оценке индивидуальных фармакокинетических параметров могут возникать сложности при высокой вариабельности динамических характеристик исследуемого лекарственного средства, связанных, в частности, с применением лекарственных препаратов — аналогов эндогенных соединений (ЛП – аЭС), что требует использования «популяционного подхода» для фармакокинетического моделирования. Проведена оценка фармакокинетических параметров лекарственного препарата Реамберин® по результатам доклинических и клинических исследований. Также выполнено построение фармакокинетической модели, наилучшим образом соответствующей динамике концентраций янтарной кислоты в крови, и оценка фармакокинетических параметров янтарной кислоты, полученных модельным и модельно-независимыми методами. Анализ данных о характере распределения и выведения янтарной кислоты с использованием различных методов моделирования позволил получить более релевантные характеристики фармакокинетических параметров и определить компартментность фармакокинетической модели, наилучшим образом соответствующей динамике янтарной кислоты. Успешное использования метода ресемплинга при обработке данных экспериментальных исследований на крысах подтверждает целесообразность его использования при недостаточном объеме данных для формирования популяционных фармакокинетических моделей у человека.

Ключевые слова


Реамберин®; янтарная кислота; фармакокинетика; моделирование; добровольцы; крысы

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Отчет об экспериментальном доклиническом изучении фармакокинетики препарата Реамберин®, 1,5 %, раствор для инфузий, производства ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-2-26-35

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