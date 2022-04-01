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Влияние цитофлавина и его составных компонентов на перекисное окисление липидов в эксперименте

В. А. Доровских, Н. В. Симонова, С. В. Панфилов, А. В. Моталыгина, А. А. Лялина, А. М. Махмудова, М. А. Штарберг

Аннотация


Ежедневное (21 день) воздействие переменного магнитного поля низкой частоты (50 Гц, 0,4 мТл) в течение 3 часов вызывает повышение содержания гидроперекисей липидов на 14 – 20 %, диеновых конъюгатов на 13 – 17 %, малонового диальдегида на 44 – 47 % на фоне снижения активности основных компонентов антиоксидантной системы в крови крыс (p ≤ 0,05). Введение крысам цитофлавина (100 мг/кг внутрибрюшинно ежедневно в течение 21 дня непосредственно перед магнитной индукцией) сопровождалось снижением в крови концентрации гидроперекисей липидов на 9 – 18 %, диеновых конъюгатов — на 10 – 12 %, малонового диальдегида — на 21 – 32 % по сравнению с показателями крыс контрольной группы (p ≤ 0,05). При этом содержание церулоплазмина и каталазы в крови животных было достоверно выше аналогичного показателя у крыс контрольной группы на 11 – 23 % и 10 – 22 % (p ≤ 0,05). Анализ влияния входящих в состав цитофлавина компонентов показал, что янтарная кислота снижает уровень первичных продуктов перекисного окисления липидов на 10 – 17 % к концу 2 недели эксперимента, концентрацию малонового диальдегида на 15 – 18 % на фоне увеличения уровня церулоплазмина на 14 – 15 %, активности каталазы — на 8 – 16 % (p ≤ 0,05); концентрация гидроперекисей липидов уменьшается на 14 день опыта на 10 % при введении рибоксина и на 14 % — никотинамида (p ≤ 0,05); рибофлавин повышает активность каталазы на 13 % к концу 1 недели опыта (p ≤ 0,05). Таким образом, цитофлавин стабилизирует процессы перекисного окисления липидов, что превосходит по выраженности фармакологического эффекта активность входящих в этот препарат компонентов (янтарная кислота, рибоксин, рибофлавин, никотинамид) в среднем на 7 – 17 % (p ≤ 0,05).

Ключевые слова


цитофлавин; янтарная кислота; переменное магнитное поле низкой частоты; перекисное окисление липидов; гидроперекиси липидов; диеновые конъюгаты; малоновый диальдегид; церулоплазмин; каталаза; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-3-8-12

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