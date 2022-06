Влияние глицина на кислотно-щелочное состояние крови в условиях экспериментального реперфузионного синдрома головного мозга

Р. С. Мирзоян, М. Б. Плотников, Т. С. Ганьшина и др., Методические рекомендации по доклиническому изучению лекарственных средств для лечения нарушений мозгового кровообращения и мигрени, Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Часть первая, Гриф и К, Москва (2012), сс. 480 – 487.

В. В. Моррисон, Н. П. Чеснокова, М. Н. Бизенкова, Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 7(3 – 2), 270 – 273 (2015).

Я. Р. Нарциссов, Е. В. Шешегова, Е. В. Машковцева, Л. Н. Максимова, Неврологический вестник, 47(1), 85 – 90 (2015).

В. Е. Погорелый, Л. М. Макарова, Эксперим. и клин. фармакол., 69(6), 24 – 26 (2006).

А. С. Рахматуллина, Т. Ф. Дехтярь, Современные научные исследования и разработки, 28(12), 528 – 530 (2018).

А. А. Селин, Н. В. Лобышева, О. Н. Воронцова и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 153(1), 52 – 55 (2012).

С. М. Халикова, Ю. Н. Никитина, Т. Ф. Дехтярь, Концепт, № 2, 121 – 125 (2017).

Р. Е. Хома, А. Н. Чеботарев, Л. С. Будько, Вісник одеського національного університету. хімія, 23(1), 32 – 104 (2018); doi: 10.18524/2304-0947.2018.1(65).124551.

P. N. Ainslie, J. Am. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol., 296(5), 1473 – 1495 (2009). doi: 10.1152/ajpregu.91008.2008.

C. F. Burgos, E. Y. Gonzalo, L. G. Aguayo, Mol. Pharmacol., 90(3), 318 – 325 (2016); doi: 10.1124/mol.116.105726.

С. Cai, J. Zhu, L. Ye, et al., Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 29 page (2019); doi: 10.1155/2019/4248529.

J. Chen, R. Hu, H. Liao, et al., Sci. Rep., 7(1), 3575 (2017); doi: 10.1038/s41598-017-03909-03111-3123.

L.-J. Li, R. Hu, B. Lujan, et al., Front. Mol. Neurosci., 9(102) (2016); doi: 10.3389/fnmol.2016.00102.

M. A. Razak, P. S. Begum, В. Viswanath, S. Rajagopa, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 1716701 (2017); doi: 10.1155/2017/1716701.

A. S. M. Salinet, J. S. Minhas, R. B. Panerai, et al., J. Neurol. Sci., 402(7), 30 – 39; doi: 10.1016/j.jns.2019.04.038.

А. M. Slupe, J. R. Kirsch, Official Journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 38(12), 2192 – 2208 (2018); doi: 10.1177/0271678x18789273.