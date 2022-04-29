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Метилглюкамина акридонацетат в терапии рецицидивирующих респираторных инфекций у детей

Е. Б. Касымова, О. А. Башкина, К. Ж. Енгибарян, Б. А. Шамгунова, Х. И. Арсанова, А. В. Кокуев, С. Ж. Неталиева, В. В. Фокина

Аннотация


Изучена эффективность метилглюкамина акридонацетата у детей дошкольного и школьного возраста, страдающих хронической Эпштейна — Барр вирусной инфекцией. Больных рандомизировали в группы стандартной терапии (n = 30) и стандартной терапии + метилглюкамина акридонацетат (n = 30) внутримышечно, 10 мг/кг по схеме: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 дни. В результате применения метилглюкамина акридонацетата отмечена более низкая частота эпизодов острых респираторных инфекций до 3,3 ± 1,2 раз в год, (p < 0,05), что приводило к уменьшению показателей инфекционного индекса до 1,2 ± 0,2 (p < 0,05) и индексу острой заболеваемости до 0,2 ± 0,2 (p < 0,05), по сравнению со стандартной терапией. Кроме того, в группе метилглюкамина акридонацетата зафиксировано снижение частоты интоксикационного на 29 % (2,7 ± 0,2 сут в сравнении с 3,8 ± 0,4 сут в группе 1, p < 0,05), лимфопролиферативного на 27,2 % (во группе 2 – 8,3 ± 0,64 сут в сравнении с 11,4 ± 0,47 сут в группе 1, p < 0,01), артралгического на 20,6 % (в группе 2 – 2,7 ± 0,34 сут против 3,4 ± 0,28 сут в группе 1, p < 0,05), кардиального на 26,4 % (в группе 2 – 3,9 ± 0,40 сут в сравнении с 5,3 ± 0,46 сут в группе 1, p < 0,05), вегетовисцерального — на 37,8 % (в группе 2 – 8,4 ± 0,40 сут в сравнении с 13,5 ± 0,35 сут в группе 1, p < 0,01) и гастроинтестинального синдромов — на 26,4 % (в группе 2 – 5,3 ± 0,52 сут в сравнении с 7,2 ± 0,82 сут в группе 1, p < 0,05), регистрировалось более быстрое исчезновение серологических маркеров репликации вируса Эпштейна – Барр (p < 0,05). Нежелательные явления при назначении метилглюкамина акридонацетата не отмечены. Таким образом, установлена высокая эффективность и безопасность применения метилглюкамина акридонацетата при активной форме хронической Эпштейна – Барр вирусной инфекции у детей.

Ключевые слова


дети; рецидивирующие респираторные инфекции; вирус Эпштейна – Барр; метилглюкамина акридонацетат, лечение

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-4-14-17

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