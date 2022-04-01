Метаболизм нового противоэпилептического средства – производного оксима 4-бензоилпиридина
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Литература
И. О. Гайдуков, С. А. Литвинова, Т. А. Воронина и др., Эпилепсия и пароксизмальные состояния, 9(2), 57 – 66 (2017); doi:10.17749/2077-8333.2017.9.2.057-066.
Патент РФ № 2643091 (2018).
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-3-21-24
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