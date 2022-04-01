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Метаболизм нового противоэпилептического средства – производного оксима 4-бензоилпиридина

Павел Олегович Бочков, Геннадий Борисович Колыванов, Александр Алексеевич Литвин, Оксана Юрьевна Кравцова, Роман Владимирович Шевченко, Оксана Геннадьевна Грибакина, Светлана Семеновна Бойко, Владимир Павлович Жердев

Аннотация


Представлены данные о возможных путях биотрансформации производного оксима 4-бензоилпиридина (ГИЖ-298), обладающего противосудорожным эффектом, у крыс. Приведены структуры основных предполагаемых метаболитов. Наиболее вероятными путями биотрансформации ГИЖ-298 являются окислительные реакции, приводящие к образованию моногидроксилированного метаболита, а также морфолонового производного.

Ключевые слова


противоэпилептическое средство; метаболизм; ГИЖ-298; ВЭЖХ-МС/МС

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И. О. Гайдуков, С. А. Литвинова, Т. А. Воронина и др., Эпилепсия и пароксизмальные состояния, 9(2), 57 – 66 (2017); doi:10.17749/2077-8333.2017.9.2.057-066.

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-3-21-24

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