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Органо- и фетотоксическое действие агониста рецепторов GPR119 (соединение ZB-16) с гипогликемической активностью
Аннотация
Изучены органо- и фетотоксические свойства нового соединения с гипогликемическим действием, созданного на основе агониста рецепторов GPR119, под лабораторным шифром ZB-16. Исследуемое соединение вводили беременным крысам с 6 по 16 дни беременности, внутрижелудочно в дозах 0,5 мг/кг (соответствует 1/800 от ЛД50); 5 мг/кг (соответствует 1/80 от ЛД50) и 100 мг/кг (соответствует 1/4 от ЛД50). По результатам проведенных исследований установлено, что соединение ZB-16 в дозе 0,5 мг/кг при внутрижелудочном введении беременным крысам не нарушает процессы органо- и фетогенеза и качество антенатального развития плодов. Соединение ZB-16 в дозах 5 и 100 мг/кг при внутрижелудочном введении беременным крысам дозозависимо снижает количество мест имплантаций в среднем на 24,1 и 34,8 % (p < 0,05) и плодовитость в среднем на 22,9 и 34,9 % (p < 0,05), повышает доимплантационную гибель в среднем в 2,5 и 3,3 раза (p < 0,05) и не влияет на постимплантационную гибель, не нарушает качество антенатального развития плодов.
Ключевые слова
агонист рецепторов GPR119; гипогликемическая активность; доклиническое исследование; антенатальный период; процессы органо- и фетогенеза; эмбриотоксическое действие; крысы
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-12-16-19
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