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Влияние тамерона на некоторые лабораторные показатели крови старых обезьян
Аннотация
Изучено влияние иммуномодулирующего и противовоспалительного препарата «Тамерон» на старых обезьян. Показано, что 2-недельное введение тамерона в дозах, в 2,5 раза выше рекомендуемой дозы для человека, не приводит к изменению основных лабораторных показателей крови старых обезьян. Не найдены изменения в большинстве показателей после введения препарата, по сравнению с фоновыми значениями или показателями у обезьян экспериментальной и контрольной групп. В то же время, тамерон изменял число тромбоцитов, показатели гемостаза и уровень тестостерона, смещая их к значениям, характерным для более молодых животных. Изменения в этих параметрах коррелировали с возрастом обезьян. Сделан вывод о том, что тамерон безопасен и оказывал положительное действие на некоторые системы организма обезьян.
Ключевые слова
тамерон; старение; макаки резус; гемостаз; тромбоциты; тестостерон
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-8-17-20
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