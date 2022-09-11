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Влияние тамерона на некоторые лабораторные показатели крови старых обезьян

Игорь Наумович Клоц, Т. Е. Гвоздик, К. В. Ушаков, О. А. Шамсутдинова, Е. И. Мухаметзянова, В. В. Кебурия, И. А. Гварамия, А. П. Злобина, Д. Д. Карал-оглы, С. В. Орлов

Аннотация


Изучено влияние иммуномодулирующего и противовоспалительного препарата «Тамерон» на старых обезьян. Показано, что 2-недельное введение тамерона в дозах, в 2,5 раза выше рекомендуемой дозы для человека, не приводит к изменению основных лабораторных показателей крови старых обезьян. Не найдены изменения в большинстве показателей после введения препарата, по сравнению с фоновыми значениями или показателями у обезьян экспериментальной и контрольной групп. В то же время, тамерон изменял число тромбоцитов, показатели гемостаза и уровень тестостерона, смещая их к значениям, характерным для более молодых животных. Изменения в этих параметрах коррелировали с возрастом обезьян. Сделан вывод о том, что тамерон безопасен и оказывал положительное действие на некоторые системы организма обезьян.

Ключевые слова


тамерон; старение; макаки резус; гемостаз; тромбоциты; тестостерон

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-8-17-20

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