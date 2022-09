Метаболическая стабильность in vitro и фармакокинетика основных метаболитов этилового эфира N-фенилацетилглицил-L-пролина (ГЗК-111) у крыс

С. С. Бойко, В. П. Жердев, А. А. Дворянинов и др., Эксперим. и клин. фармакол., 60(2), 53 – 55 (1997).

Т. А. Гудашева, К. Н. Колясникова, Е. А. Кузнецова и др., Хим.-фарм. журн., 50(11), 3 – 8 (2016); DOI: 10.30906/0023-1134-2016-50-11-3-8.

Г. Б. Колыванов, П. О. Бочков, А. А. Литвин и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 172(11), 618 – 621 (2021); DOI: 10.47056/0365-9615-2021-172-11-618-621.

К. Н. Колясникова, П. Ю. Поварнина, Е. А. Кузнецова и др., Хим.-фарм. журн., 55(10), 10 – 13 (2021); DOI: 10.30906/0023-1134-2021-55-10-10-13.

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Методические рекомендации по проведению доклинических исследований фармакокинетики новых лекарственных средств, А. Н. Миронов (общ. ред.), Часть 1, Гриф и К, Москва (2013).

С. Б. Середенин, Т. А. Гудашева, К. Н. Колясникова и др., Патент РФ 2646604, Бюл. № 7 (2018).

P. Baranczewski, A. Stańczak, K. Sundberg, et al., Pharmacol. Rep., 58(4), 453 – 472 (2006).

K. N. Koliasnikova, P. Yu. Povarnina, A. V. Tallerova, et al., Glyproline Pro-Ampakine with neuroprotective activity, in: Neuroprotection — New Approaches and Prospects, Matilde Otero-Losada, Francisco Capani and Santiago Perez Lloret, IntechOpen; DOI: 10.5772/intechopen.91192. Available from: https://www.intechopen.com/chapters/71098.

R. S. Obach, Drug Metab. Dispos., 27(11), 1350 – 1359 (1999).