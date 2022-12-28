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Изучение потенцирования эффектов вальпроевой кислоты и карбамазепина фенозановой кислотой с анализом нейрохимических показателей

Алла Анваровна Яковлева, С. А. Литвинова, Т. А. Воронина, Д. М. Ивашова, К. А. Касабов, Е. Е. Гущина, С. В. Морозов, В. С. Кудрин

Аннотация


Установлено, что фенозановая кислота, являющаяся действующим началом препарата «Дибуфелон» и обладающая антиоксидантной активностью, усиливает противосудорожное действие классических противоэпилептических лекарственных средств – вальпроевой кислоты и карбамазепина. В тесте антагонизма с максимальным электрошоком фенозановая кислота обладает противосудорожным действием в диапазоне доз 120 – 320 мг/кг. При введении фенозановой кислоты и вальпроевой кислоты в неэффективных дозах (80 и 100 мг/кг соответственно) наблюдается появление противосудорожного эффекта. Фенозановая кислота в дозах, в которых это фармакологическое вещество оказывает противосудорожный эффект (120, 160 и 240 мг/кг), усиливает эффективность вальпроевой кислоты (100 и 150 мг/кг), что наблюдается по ослаблению тяжести судорожных проявлений (максимально в 2,3 раза по баллам) и устранению тонической экстензии конечностей. Наиболее выраженное потенцирующее действие фенозановой кислоты (160 мг/кг) выявляется в отношении эффекта карбамазепина (6,5 и 10 мг/кг): в данных комбинациях тяжесть судорожных реакций ослабевает (максимально в 4,5 раза по баллам) и отмечается полная защита от развития тонических судорог и генерализованных клонических реакций. Нейрохимический анализ показал, что фенозановая кислота повышает сниженные при МЭШ-индуцированных судорогах уровни тормозных аминокислот таурина и глицина в гипоталамусе и гиппокампе, а вальпроевая кислота увеличивает уровни ГАМК в гипоталамусе, восстанавливая баланс ГАМК/глутамат. Таким образом, фенозановая кислота, обладая противосудорожными свойствами, при фармакодинамическом взаимодействии с вальпроевой кислотой и карбамазепином потенцирует их противосудорожные эффекты.

Ключевые слова


фенозановая кислота; судороги; максимальный электрошок; вальпроевая кислота; карбамазепин; эпилепсия; нейромедиаторные аминокислоты

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-12-31-37

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