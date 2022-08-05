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Оценка влияния индивидуальных характеристик добровольцев и режимов введения на фармакокинетику янтарной кислоты в составе разных лекарственных препаратов

Василий Богданович Василюк, Алексей Борисович Верведа, А. Л. Коваленко, Мария Валерьевна Фарапонова, Гульнара Ислямовна Сыраева

Аннотация


Проведен сравнительный анализ фармакокинетических параметров янтарной кислоты после внутривенного введения препаратов «Унифузол, раствор для инфузий 1,4 %», «Реамберин, раствор для инфузий 1,5 %», «Ремаксол раствор для инфузий», «Цитофлавин, раствор для внутривенного введения» (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», г. Санкт-Петербург) по результатам серии клинических исследований, осуществленных в 2017 – 2022 гг. Установлено, что двухкамерная модель является оптимальной для определения параметров фармакокинетики янтарной кислоты, получены значимые различия между исследуемыми препаратами по фармакокинетическим параметрам (Cmax, Tmax, AUC0-∞, MRT), что связано с особенностями содержания активных компонентов, дозой и режимом введения. При этом антропометрические и гендерно-возрастные особенности добровольцев не оказывали значимого влияния на большинство фармакокинетических параметров янтарной кислоты.

Ключевые слова


янтарная кислота; реамберин; ремаксол; унифузол; цитофлавин; фармакокинетика; возраст; антропометрические характеристики; здоровые добровольцы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-7-23-31

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