Анализ двигательной активности инфузорий Paramecium caudatum как тест-система оценки свойств адреналина

Н. А. Тушмалова, Н. Е. Лебедева, Ю. В. Иголкина, Е. И. Сарапульцева, Вестник Московского университета. Серия 16, № 2, 27 – 30 (2014).

R. Brette, eNeuro, 8(3) (2021); doi: 10.1523/ENEURO.0018-21.2021.

E. G. Cheremnykh, P. A. Ivanov, O. Y. Sokolov, et al., J. Neuroimmune Pharmacol., 14, 369 – 374 (2019); doi: 10.1007/s11481-019-09860-3.

A. N. Inozemtsev, O. V. Karpukhina, I. V. Melikhov, et al., J. Phys. Conf., Ser: 1238 (2019); doi: 10.1088/1742-6596/1238/1/012050.

I. G. Morgunov, S. V. Kamzolova, O. V. Karpukhina, et al., Appl. Microbiol. Biotechnol., 103, 3549 – 3558 (2019); doi: 10.1007/s00253-019-09729-8.

P. Ramoino, S. Candiani, A. M. Pittaluga, et al., J. Exp. Biol., 217, 463 – 471 (2014); doi: 10.1242/jeb.093914.

P. Ramoino, L. Gallus, F. Beltrame, et al., J. Cell Sci., 119, 2056 – 2064 (2006); doi: 10.1242/jcs.02931.

V. P. Savinov, V. G. Yakunin, O. V. Karpukhina, et al., J. Phys. Conf., Ser: 1348 (2019); doi: 10.1088/1742-6596/1348/1/012007.

J. Schindelin, I. Arganda-Carreras, E. Frise, et al., Nat. Methods, 9, 676 – 682 (2012); doi: 10.1038/nmeth.2019.

C. H. Schlaepfer, R. Wessel, J. Undergrad. Neurosci. Educ., 14(1), 82 – 86 (2015).

V. Slaveykova, B. Sonntag, J. Carlos, Europe PMC Funders Group Stress and Protists: No life without stress, 55, 39 – 49 (2016); doi: 10.1016/j.ejop. 2016.06.001.Stress.

J. L. Houten Van, W. Q. Yang, A. J. Bergeron, Nutr., 130, 946 – 949 (2000); doi: 10.1093/jn/130.4.946S.

J. Wiejak, L. Surmacz, E. Wyroba, J. Exp. Biol., 207, 1625 – 1632 (2014); doi: 10.1242/jeb.00914.