Исследование влияния реамберина на показатели когнитивного статуса и антиоксидантной системы у пациентов с органическим расстройством личности и поведения
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-8-8-13
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