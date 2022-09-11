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Исследование влияния реамберина на показатели когнитивного статуса и антиоксидантной системы у пациентов с органическим расстройством личности и поведения

Наталья Геннадьевна Браш, Наталья Владимировна Симонова, Михаил Анатольевич Штарберг

Аннотация


Исследовано влияние реамберина на показатели когнитивного статуса и антиоксидантной системы у пациентов с органическим расстройством личности и поведения: 16 больных (основная группа) на фоне стандартной лекарственной терапии получали реамберин (НТФФ «ПОЛИСАН», Санкт-Петербург, Россия) внутривенно капельно 400 мл 1,5 % раствора со скоростью 90 капель/мин (4,5 мл/мин) 1 раз в сутки в течение 10 дней; 19 пациентов (контрольная группа) получали только стандартную лекарственную терапию. Когнитивный статус оцнивали по Монреальской шкале оценки когнитивных функций. Антиоксидантную активность реамберина определяли по содержанию гидроперекисей липидов, диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и активности основных компонентов антиоксидантной системы (церулоплазмина, витамина Е, каталазы) в крови пациентов. Выявлено, что введение реамберина пациентам с органическим расстройством личности и поведения на фоне стандартной лекарственной терапии способствует регрессу когнитивной дисфункции, включающему положительную динамику отсроченного воспроизведения (на 41,2 %, p ≤ 0,05) и ориентации (на 12,6 %, p ≤ 0,05). Дополнение стандартной лекарственной терапии органического расстройства личности и поведения реамберином стабилизирует антиоксидантный статус пациентов, что подтверждается снижением концентрации гидроперекисей липидов и малонового диальдегида на 15 % и увеличением содержания церулоплазмина на 25 % (p ≤ 0,05) в крови, по сравнению с аналогичными параметрами у больных контрольной группы.

Ключевые слова


реамберин; органическое расстройство личности и поведения; когнитивный статус; антиоксидантный статус; пациенты

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-8-8-13

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