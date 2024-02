Антиоксиданты в психиатрии и психофармакологии

Э. Б. Арушанян, Эксперим. и клин. фармакол., 75(5), 44 – 49 (2012).

Э. Б. Арушанян, Клин. мед., № 2, 4 – 8 (2013).

О. А. Гомазков, Старение мозга и нейротрофические процессы, Икар, Москва (2011).

Е. Б. Меньшикова, В. З. Ланкин, Н. К. Зенков, Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты, Слово, Москва (2006).

G. P. Amminger, A. Mechelli, S. Rise, et al., Trasl. Psychiatry, 13(5), 495 – 498 (2014).

R. E. Angin, S. L. Garside, M. F. Tamopolsky, et al., J. Clin. Psychiatry, 73(4), 506 – 512 (2012); doi: 10.4088/JCP.11r07237

V. Arore, K. Chopra, J. Affect. Disord., 151(3), 1042 – 1052 (2013); doi: 10.1016/j.jad.2013.08.032.

E. Asevedo, G. R. Cunha, A. Zugman, et al., Rev. Neurosci., 23(4), 353 – 362 (2012); doi: 10.1515/revneuro-2012-0039

M. Balmus, A. Ciobica, I. Antioch, et al., Oxid. Med. Cell Longev., 39(7), 51 – 72 (2016); doi: 10.1155/2016/3975101

G. A. Behr, J. G. Morerira, B. N. Frey, Oxid. Med. Cell Longev., 35(1), 60 – 76 (2012).

D. Bratislav, L. Irena, N. Milica, et al., Exp. Anim., 66(1), 17 – 27 (2017); doi: 10.1538/expanim.16-0010

S. Chadha, Mitochondrion, 56, 62 – 72 (2021); doi: 10.1016/j.mito.2020.11.008

C. C. Chang, C. T. Lee, T. H. Lan, et al., Psychiatry Res., 230(2), 575 – 580 (2015); doi: 10.1016/j.psychres.2015.10.006

M. S. Chimenti, Ann. Gen. Psychiatry, 20(1), 1 – 3 (2021); doi: 10.1186/s12991-020-00322-2

D. M. Chitimus, Biomolecules, 10(9), 1211 (2020); doi: 10.3390/biom10091211

M. D. Cordero, A. M. Moreno-Fernandez, J. L. Gomez-Skarmeta, et al., Toxicol. Appl. Pharmacol., 235(3), 329 – 337 (2008); doi: 10.1016/j.taap.2008.12.026

G. N. Dakhale, S. D. Khanzode, S. S. Khanzode, Psychopharmacology, 192(4), 494 – 498 (2005); doi: 10.1007/s00213-005-0117-1

P. Dedon, S. Tannenbaum, Arch. Biochem. Biophys., 423(2), 12 – 22 (2004); doi: 10.1016/j.abb.2003.12.017

A. Eftekhari, E. Ahmadiantt, Y. Azarmi, et al., Toxicol. Mech. Methods, 26(7), 520 – 528 (2016); doi: 10.1080/15376516.2016.1204641

T. Grundy, С. Toben, E. J. Jaehne, et al., Front. Cell Neurosci., 8(3), 399 – 402 (2014); doi: 10.3389/fncel.2014.00399

B. Haliwell, Nutr. Rev., 70(5), 257 – 265 (2012); doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00476.x

D. Harman, Mutat. Res., 275(3), 257 – 266 (1992); doi: 10.1016/0921-8734(92)90030-s

H. Herken, A Gurel, S. Selek, et al., Arch. Med. Res., 38(2), 247 – 252 (2007); doi: 10.1016/j.arcmed.2006.10.005

A. P. Hermann, R. Benvenutti, L. K. Pilz, Schizophr. Res., 155(1 – 3), 109 – 111 (2014); doi: 10.1016/j.schres.2014.03.012

H. Hong, B. S. Kim, Int. Netriol. J., 20(1), 2 – 7 (2016).

E. J. Jaehne, F. Corrigari, C. Toben, et al., Pharmacol. Biochem. Behav., 135(1),136 – 144 (2015); doi: 10.1016/j.pbb.2015.05.021

S. Jimenes-Fernandez, M. Guspegi, F. Diaz-Atienza, et al., J. Clin. Psychiatry, 76(12), 1658 – 1667 (2015); doi: 10.4088/JCP.14r09179

A. Krasmarova, M. Polanka, NeuroEndocrinol., 35(2), 175 – 179 (2014).

C. H. Laino, C. Fonesca, N. Stenn-Speziale, et al., Eur. J. Pharmacol., 648(1), 117 – 126 (2010); doi: 10.1016/j.ejphar.2010.08.047

K. Y. Lee, Int. J. Mol. Sci., 21(19), 7152 (2020); doi: 10.3390/ijms21197152

B. Leonard, M. Maes, Neurosci. Biobehav. Rev., 36(2), 764 – 785 (2012); doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.12.005

J. Lister, J. N. Noberg, P. J. Fletcher, Psychopharmacology, 231(11), 2237 – 2249 (2014); doi: 10.1007/s00213-014-3582-6

S. Madireddy, Brain. Sci., 10(10), 742 (2020); doi: 10.3390/brainsci10100742

M. Maes, Z. Fisar, M. Medina, et al., Inflammopharmacol., 20(3), 127 – 135 (2012); doi: 10.1007/s00213-014-3582-6

D. Martin-Hernandez, A. G. Bris, K. S. Mac-Dower, et al., Neuropsychopharm., 103(1), 79 – 91 (2016); doi: 10.1016/j.neuropharm.2015.11.029

J. C. Mayo, Int. J. Mol. Sci., 21(10), 3645 (2020); doi: 10.3390/ijms21103645

E. Mhilaj, M. G. Morgese, J. Trabace, Curr. Pharm. Des., 21(11), 1369 – 1403 (2015); doi: 10.2174/1381612821666150105122422

P. Michalska, Antioxidants (Basel), 9(8), 740 (2020); doi: 10.3390/antiox9080740

C. Noto, V. K. Ota, E. S. Gouvea, et al., Int. J. Neuropsychopharmacol., 18(4), 43 – 54 (2014); doi: 10.1093/ijnp/pyu042

G. L. Nuernberg, B. Agular, G. Bristol, et al., Transl. Psychiatry, 6(12), 985 – 993 (2016); doi: 10.1038/tp.2016.227

T. E. Owope, I. O. Ishola, M. O. Akinieye, et al., Drug Res., 66(5), 235 – 245 (2016); doi: 10.1055/s-0035-1565174

C. D. Pandya, N. Hoda, A. Crider, et al., Mol. Psychiatry, 13(1), 138 – 145 (2016).

C. D. Pandya, K. R. Howell, A. Pillai, Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psyhiatry, 46(1), 214 – 223 (2013); doi: 10.1016/j.pnpbp.2012.10.017

P. Pantiya, Mitochondrion, 55, 14 – 47 (2020); doi: 10.1016/j.mito.2020.08.003

H. M. Qiu, J. X. Yang, Neuroreport, 20(18), 1145 – 1150 (2015); doi: 10.1097/WNR.0000000000000482

M. Raudenska, J. Gumulec, P. Babula, et al., Mini Rev. Med. Chem., 13(14), 1993 – 1998 (2013); doi: 10.2174/13895575113136660100

S. L. Rossell, P. S. Francis, C. Galletly, et al., BMC Psychiatry, 16(1), 128 – 134 (2016); doi: 10.1186/s12888-016-1030-3

A. C. Rossetti, Pharmacol. Ther., 210, 107 – 120 (2020); doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107520

S. Salim, J. Pharmacol. Ther., 360(1), 201 – 205 (2017); doi: 10.1124/jpet.116.237503

J. Shi, Y. L. Tan, Z. R. Wang, et al., Pharmacol. Behav., 148(1), 53 – 58 (2016); doi: 10.1016/j.pbb.2016.06.003

Y. Shirayma, C. Yang, J. C. Zhang, et al., Eur. Neuropsychopharmacol., 25(12), 2449 – 2558 (2015); doi: 10.1016/j.euroneuro.2015.09.002

Y. Sun, V. A. Narayan, G. M. Wittenberg, BMC Pharmacol. Toxicol., 17(1), 47 – 49 (2016); doi: 10.1186/s40360-016-0090-9

J. Teixera, D. Chavama, F. Borges, et al., Curr. Med. Chem., 10(2), 217 – 226 (2017).

G. S. Vasconcelos, N. C. Ximenes, C. N. de Sousa, et al., Schizophr. Res., 165(2), 163 – 170 (2015); doi: 10.1016/j.schres.2015.04.017

P. Videbech, Acta Psychiat. Scand., 101(1), 11 – 20 (2000); doi: 10.1034/j.1600-0447.2000.101001011.x

Y. Xuan, G. Yang, R. Wu, et al., Neurochem. Int., 90(1), 185 – 192 (2015); doi: 10.1016/j.neuint.2015.08.015

H. C. Yu, J. Wu, H. X. Zhang, et al., J. Pharmacol., 67(12), 1705 – 1715 (2015); doi: 10.1111/jphp. 12466

X. Zhang, Aging (Albany NY), 12(11), 11139 – 11151 (2020); doi: 10.18632/aging.103328

Y. Y. Zhan, B. Q. Liang, X. Y. Li, et al., Xenobiotika, 46(5), 439 – 444 (2016); doi: 10.3109/00498254.2015.1088175