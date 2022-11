Эффективность румалона при экспериментальном остеоартрите у крыс

Л. И. Алексеева, Е. А. Таскина, Н. Г. Кашеварова, Совр. ревматол., 13(2), 9 – 21 (2019); doi: 10.14412/1996-7012-2019-2-9-21.

Л. И. Алексеева, Е. А. Таскина, Н. Г. Кашеварова и др., Совр. ревматол., 15(1), 51 – 59 (2021); doi: 10.14412/1996-7012-2021-1.

Р. М. Балабанова, Т. В. Дубинина, Ш. Ф. Эрдес, Науч.-практ. ревматол., 54(3), 266 – 270 (2016); doi: 10.14412/1995-4484-2016-266-270.

А. Е. Каратеев, Л. И. Алексеева, А. М. Лила и др., Науч.-практ. ревматол., 56(1), 22 – 27 (2018); doi: 10.14412/1995-4484-2018-22-27.

А. В. Наумов, О. Н. Ткачева, Ю. В. Котовская и др., Лечащий врач, 7, 31 – 37 (2018).

К. В. Раймуев, А. М. Ищенко, М. Е. Малышев, Вестник Сев.-Зап. гос. мед. ун-та им. И. И. Мечникова, 10(3), 19 – 27 (2018); doi: 10.17816/mechnikov201810319-27.

M. Annefeld, B. Erne, Clin. Rheumatol., 6(3), 340 – 349 (1987).

A. Blom, P. Kraan van der, W. Berg van der, Curr. Drug Targets, 8(2), 283 – 292 (2007); doi: 10.2174/138945007779940179.

M. Daheshia, J. Q. Yao, J. Rheumatol., 35(12), 2306 – 2312 (2008); doi: 10.3899/jrheum.080346.

D. D. Dean, O. E. Muniz, I. Rodriquez, D. S. Howell, Arthritis and Rheumatism, 34(3), 304 – 313 (1991); doi: 10.1002/art.1780340308.

R. Klein, E. W. Becker, P. A. Berg, et al., J. Rheumatol., 27(2), 448 – 454 (2000).

K. Lampropoulou-Adamidou, P. Lelovas, E. V. Karadimas, et al., Eur. J. Orthop. Surg. Traumatol., 24(3), 263 – 271 (2014); doi: 10.1007/s00590-013-1205-2.

H. Li, S. Xie, Y. Qi, et al., Exp. Ther. Med., 16(6), 4737 – 4744 (2018); doi: 10.3892/etm.2018.6770.

M. J. López-Armada, B. Carames, M. Lires Dean, et al., Osteoarthr. Cartil., 14(7), 660 – 669 (2006); doi: 10.1016/j.joca.2006.01.005.

H. J. Mankin, Orthop. Clin. North Am., 2(1), 19 – 31 (1971).

J. Martel-Pelletier, A. J. Barr, F. M. Cicuttini, et al., Nat. Rev. Dis. Primers, 2, 16072 (2016); doi: 10.1038/nrdp. 2016.72.

A. Mobasheri, A-C. Bay-Jensen, W. E. van Spil, et al., Osteoarthr. Cartil., 25(2), 199 – 208 (2017); doi: 10.1016/j.joca.2016.12.016.

K. Pavelka, J. Gatterová, V. Gollerova, et al., Osteoarthr. Cartil., 8, 335 – 342 (2000); doi: 10.1053/joca.1999.0307.

M. Shakibaei, G. Shulze-Tanzil, T. John, et al., Annals of Anatomy, 187(5 – 6), 487 – 497 (2005); doi: 10.1016/j.aanat.2005.06.007.

M. V. Sousa de, C. Ferraresi, A. C. Magalhães de, et al., J. Neurosci. Methods, 232, 1 – 5 (2014); doi: 10.1016/j.jneumeth.2014.04.017.

E. Vignon, A. Martin, P. Mathieu, et al., Clin. Rheumatol., 9, 383 – 388 (1990); doi: 10.1007/BF02114400.