Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Изучение активности полисахаридов, выделенных из базидиальных грибов Ganoderma lucidum, на модели токсического гепатита

Саида Бокижоновна Хайтметова, Аббасхан Сабирханович Тураев, Гулноза Абдувахабовна Халилова, Нигора Абдунабиевна Тагайалиева, Мухаббатхон Окилхоновна Аббосхонова

Аннотация


Из базидиальных грибов Ganoderma lucidum выделен полисахаридный комплекс и полисахарид, представляющий собой бета-глюкан. На модели острого токсического гепатита у мышей, вызванного введением 50 % раствора четыреххлористого углерода, проведена оценка их гепатопротекторной активности. Бета-глюкан базидиальных грибов Ganoderma lucidum в дозе 25 мг/кг, при однократном внутрижелудочном введении водного раствора в объеме 0,05 мл, обладает высокой гепатопротекторной активностью, средний уровень гепатопротекторной активности выявили у полисахаридного комплекса в той же дозе. Бета-глюкан и полисахаридный комплекс (25 мг/кг) у мышей с токсическим гепатитом вызывали снижение активности ферментов печени — аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы.

Ключевые слова


токсический гепатит; полисахаридный комплекс; бета-глюкан; гепатопротекторная активность

Полный текст:

PDF

Литература


Т. А. Гуськова, Токсикология лекарственных средств, Русский дом, Москва (2008).

Л. Г. Дворникова, В. Ф. Турецкова, О. Н. Мазко и др., Фундам. исслед., 10(2), 393 – 396 (2012).

Доклиническое исследование лекарственных средств, Методические рекомендации, А. В. Стефанов (ред.), Киев (2002).

Е. Е. Енгалычева, Е. Н. Якушева, И. А. Сычев, А. В. Щулькин, Рос. мед.-биол. вестник им. акад. И. П. Павлова, № 2, 52 – 57 (2015).

Н. А. Иванова, Т. А. Сапожникова, Ф. С. Зарудий и др., Эксперим. и клин. фармакол., 70(4), 30 – 31 (2007); DOI: 10.30906/0869-2092-2007-70-4-30-31

М. Д. Машковский, Лекарственные средства, 16-е изд., перераб. и доп., Новая волна, Москва (2012).

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. М. Миронов (ред.), Москва (2012).

И. Г. Ситников, В. В. Малеев, В. Н. Федоров, Инфекционные болезни, 3(3), 23 – 27 (2005).

С. Я. Соколов, Фитотерапия и фитофармакология: руководство для врачей, МИА, Москва (2000).

А. Н. Тауки, В. Н. Федоров, З. А. Куница и др., Рос. мед.-биол. вестник им. акад. И. П. Павлова, № 1, 66 – 73 (2010).

Г. А. Халилова, А. С. Тураев, Б. И. Мухитдинов и др., Хим.-фарм. журн., 56(8), 21 – 24 (2022); DOI: 10.30906/0023-1134-2022-56-8-21-24

Г. А. Халилова, А. С. Тураев, Б. И. Мухитдинов и др., Доклады Академии наук Республики Узбекистан, № 5, 55 – 62 (2020).

N. N. Besednova, L. A. Ivanushko, T. N. Zvyagintseva, L. A. Elyakova, Antibiotics & Chemotherapy, 2, 37 – 44 (2000).

G. A. Khalilova, B. I. Muhitdinov, S. B. Khaytmetova, et al., XIII Int. Symp. on the Chemistry of Natural Compounds, Shanghai (2019), p. 118.

G. A. Khalilova, A. S. Turaev, B. I. Muhitdinov, et al., Am. J. Appl. Sci., 03, 9 – 17 (2021); DOI: 10.37547/tajas/Issue01-03

P. Maity, I. K. Sen, P. K. Maji, et al., Bioact. Carbohydr. Diet. Fibre, 11, 67 – 74 (2017); DOI: 10.1016/j.carbpol.2015.01.051

L. B. Zhou, B. Chen, Int. J. Biol. Macromol., 48(1), 1 – 4 (2011); DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2010.09.004




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-12-38-41

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2022

Наши партнеры:

     

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через почтовые каталоги агентства «Роспечать» и Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Информнаука», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru