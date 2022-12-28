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Эндотелио- и церебропротективное действие унифузола при экспериментальном хроническом нарушении мозгового кровообращения у крыс

Д. В. Куркин, Д. А. Бакулин, Е. И. Морковин, А. В. Стрыгин, Ю. В. Горбунова, А. С. Тарасов, И. А. Мягкова, Е. В. Кузнецова, А. И. Робертус, А. Л. Коваленко, Н. А. Лычева

Аннотация


Оценивали эффективность курсового введения унифузола (L-аргинина натрия сукцинат) в отношении сенсомоторных нарушений и эндотелиальной дисфункции сосудов головного мозга у крыс с хронической недостаточностью мозгового кровообращения (ХНМК), вызванной двухсторонним стенозом общих сонных артерий (ОСА). Исследование проведено на крысах линии Вистар, которым моделировали ХНМК посредством стенозирования ОСА на 60 %. После 40-дневного периода формирования ХНМК проводили 10-дневный курс применения унифузола (21, 42 и 84 мл/кг), ницерголина (10 мг/кг), цитиколина (500 мг/кг) или назначали плацебо (натрия хлорид). Степень сенсомоторных нарушений оценивали в тесте Ротарод и адгезивном тесте до- и после курсового применения. Функциональное состояние эндотелия изучали посредством оценки эндотелийзависимой вазодилатации — по изменению мозгового кровотока после введения ацетилхолина и нитро-L-аргинина, а также посредством подсчета количества циркулирующих эндотелиальных клеток. Стенозирование ОСА приводило к устойчивому снижению уровня мозгового кровотока, который через 40 дней после операции был ниже на 28,5 %, по сравнению с ложнооперированными животными. Развившаяся цереброваскулярная недостаточность сопровождалась формированием координационных и сенсомоторных нарушений, а также выраженным ухудшением функционального состояния эндотелия. Курсовое введение унифузола у животных с ХНМК на уровне с ницерголином и цитиколином способствовало снижению выраженности координационных нарушений в тесте Ротарод, а также сенсомоторных нарушений в адгезивном тесте по сравнению с группой, получавшей плацебо. Выраженность действия унифузола носило дозозависимый характер с развитием максимального эффекта в дозе 42 мл/кг. По влиянию на мозговой кровоток унифузол превышал по активности цитиколин, при этом более эффективно, чем ницерголин, улучшал функцию эндотелия в условиях ХНМК. Унифузол при курсовом введении снижает выраженность соматосенсорных нарушений, уменьшает повреждение эндотелия и улучшает его функциональное состояние у животных с ХНМК, что указывает на его высокий потенциал в терапии подобных состояний у человека.

Ключевые слова


хроническая ишемия головного мозга; унифузол; цитиколин; ницерголин; L-аргинина натрия сукцинат; сенсомоторные нарушения; эндотелиальная дисфункция; десквамация эпителия

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-12-3-9

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