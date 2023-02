Подагра — современные лекарственные возможности

М. С. Елисеев, О. В. Желябина, Современная ревматология, 16(3), 85 – 90 (2022); doi: 10.14412/1996-7012-2022- 3-85-90

М. С. Елисеев, Е. Н. Харламова, О. В. Желябина и др., Современная ревматология, 16(5), 7 – 12 (2022); doi: 10.14412/1996-7012-2022-5-7-12

Н. А. Мухин, Современная ревматология, 1, 5 – 9 (2007).

Т. С. Паневин, М. С. Елисеев, Е. Л. Насонов, Научно-практ. ревматология, 59(6), 727 – 737 (2021); doi: 10.47360/1995-4484-2021-727-737

В. П. Фисенко, Врач, 14, 3 – 7 (2006).

Д. А. Харкевич, Фармакология, 13 изд., ГЭОТАР-Медиа, Москва (2021), сс. 524 – 528.

А. Л. Христуленко, В. Б. Гнилицкая, И. И. Здиховская и др., Архив клин. и эксперим. медицины, 28(3), 267 – 271 (2019).

Н. В. Чичкова, В. П. Фисенко, Эксперим. и клин. фармакол., 80(9), 40 – 49 (2017); doi: 10.30906/0869-2092-2017-80- 9-40-47

И. Н. Щендригин, С. И. Писков, Клин. фармакол. и терапия, 31(4), 48 – 50 (2022); doi: 10.32756/0869-5490-2022- 4-48-50

A. Abhishek, Curr. Opin. Rheumatol., 30(2), 177 – 182 (2018); doi: 10.1097/BOR.0000000000000476

M. A. Becker, H. R. Schumacher Jr., R. L. Wortmann, et al., N. Engl. J. Med., 353(23), 2450 – 2461 (2005); doi: 10.1056/NEJMoa050373

S. Bodofsky, T. R. Merriman, T. J. Thomas, et al., Semin. Arthritis Rheum., 50(5), 1089 – 1100, (2020); doi: 10.1016/j.semarthrit.2020.06.015

J. K. Botson, J. R. P Tesser, R. Bennett, et al., J. Rheumatol., 48(5), 767 – 774 (2021); doi: 10.3899/jrheum.200460

T. Brzoska, T. A. Luger, C. Maaser, et al., Endocr. Rev., 29(5), 581 – 602 (2008); doi: 10.1210/er.2007-0027

S. Chung, G.-H. Kim, Electrolyte Blood Press., 19(1), 1 – 9 (2021); doi: 10.5049/EBP. 2021.19.1.1

N. Dalbeth, A. L. Gosling, A. Gaffo, et al., Lancet, 397(10287), 1843 – 1855 (2021); doi: 10.1016/S0140-6736(21)00569-9

D. Daoussis, I. Antonopoulos, G. Yiannopoulos, et al., Joint Bone Spine, 80(3), 291 – 294 (2013); doi: 10.1016/j.jbspin. 2012.09.009

D. Daoussis, D. P. Bogdanos, T. Dimitroulas, et al., Rheumatol. Int., 40(12), 1941 – 1947 (2020); doi: 10.1007/s00296-020- 04659-5

S. J. Getting, H. C. Christian, R. J. Flower, et al., Arthritis Rheum., 46(10), 2765 – 2775 (2002); doi: 10.1002/art.10526

S. J. Getting, L. Gibbs, A. J. Clark, et al., J. Immunol., 162(12), 7446 – 7453 (1999).

V. Klück, R. Liu, L. A. B. Joosten, et al., Joint Bone Spine, 88(2), 105092 (2021); doi: 10.1016/j.jbspin.2020.105092

C. W. Lam, M. Perretti, S. J. Getting, Peptides, 27(2), 404 – 412 (2006); doi: 10.1016/j.peptides.2005.01.031

N. Leung, K. Yip, M. H. Pillinger, et al., Mayo. Clin. Proc., 97(7), 1345 – 1362 (2022); doi: 10.1016/j.mayocp. 2022.02.027

L. Lorenzi, F. A. Cobos, A. Decock, et al., Genes Chromosomes Cancer, 58(4), 191 – 199 (2019); doi: 10.1002/gcc.22709

B. Madhogaria, P. Bhowmik, A. Kundu, Infect. Med., 1(3), 180 – 191 (2022); doi: 10.1016/j.imj.2022.08.004

M. J. Mousavi, A. Jamshidi, A. Chopra, et al., J. Cell. Physiol., 234(1), 335 – 347 (2018); doi: 10.1002/jcp. 26911

J. R. O’ Dell, M. T. Brophy, M. H. Pillinger, et al., NEJM Evid., 1(3) (2022); doi: 10.1056/evidoa2100028

M. V. Perez-Gomez, L.-A. Bartsch, E. Castillo-Rodriguez, et al., Am. J. Med., 132(4), 457 – 467 (2019); doi: 10.1016/j.amjmed.2018.12.010

F. Perez-Ruiz, N. Dalbeth, Rheum. Dis. Clin. North Am., 45(4), 583 – 591 (2019); doi: 10.1016/j.rdc.2019.08.001

J. Ritter, L. D. Kerr, J. Valeriano-Marcet, et al., J. Rheumatol., 21(4), 696 – 699 (1994).

P. C. Robinso, N. Dalbeth, Expert Opin. Pharmacother, 19(11), 1289 – 1299 (2018); doi: 10.1080/14656566.2018.1498842

H. R. Schumacher Jr, M. A. Becker, R. L. Wortmann, et al., Arthritis Rheum., 59(11), 1540 – 1548 (2008); doi: 10.1002/art.24209

C. Shi, Z. Zhou, X. Chi, et al., Eur. J. Med. Chem., 245(Pt 1), 114890 (2022); doi: 10.1016/j.ejmech.2022.114890

Q. Tong, Y. Du, R. Cui, et al., Drugs, 82(18), 1717 – 1726 (2022); doi: 10.1007/s40265-022-01816-x

A. Waller, K. M. Jordan, Ther. Adv. Musculoskelet. Dis., 9(2), 55 – 64 (2017); doi: 10.1177/1759720X16682010

X. Wang, Y.-G. Wang, Chin. J. Integr. Med., 26(1), 8 – 13 (2020); doi: 10.1007/s11655-019-3058-y

Y. Wang, D. Xu, B. Wang, et al., Cell. Physiol. Biochem., 36(6), 2085 – 2092 (2015); doi: 10.1159/000430176

S. Wang, L. Zhang, D. Hao, et al., Front. Immunol., 13, 908517 (2022); doi: 10.3389/fimmu.2022.908517

C. Mc. Wherter, Y.-J. Choi, R. L. Serrano, et al., Arthritis Res. Ther., 20(1), 204 (2018); doi: 10.1186/s13075-018-1699-4

O. M. Woodward, A. Köttgen, J. Coresh, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 106(25), 10338 – 10342 (2009); doi: 10.1073/pnas.0901249106

Y.-T. Xu, Y.-R. Leng, M.-M. Liu, et al., Int. Immunopharmacol., 87, 106842 (2020); doi: 10.1016/j.intimp. 2020.106842

Z. Zhou, X. Li, J. Liu, et al., Cell Res., 25(1), 39 – 49 (2015); doi: 10.1038/cr.2014.130.