Влияние ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента на структурно-функциональные параметры сердца и объективные показатели качества жизни пациентов с гипертонической болезнью

Ю. А. Баланова, С. А. Шальнова, А. Э. Имаева и др., Рациональная фармакотер. в кардиол., 15(4), 450 – 466 (2019).

А. Г. Душина, Р. А. Либис, Кардиоваск. тер. и профилакт., 14(4), 52 – 58 (2015); doi: 10.15829/1728-8800-2015-4-52-58.

Ж. Д. Кобалава, А. О. Конради, С. В. Недогода и др., Рос. кардиол. журн., 25(3), 149 – 218 (2020); doi: 10.15829/1560-4071-2020-3-3786

В. Г. Кукес, Клиническая фармакология, 4-е изд., ГЭОТАР-Медиа, Москва (2013).

В. И. Подзолков, А. И. Тарзиманова, Рациональная фармакотер. в кардиол., 6(4), 565 – 568 (2010).

Д. В. Преображенский, С. А. Патарая, И. Д. Вышинская и др., Consilium Medicum, 10(5), 57 – 60 (2008).

Д. В. Преображенский, Б. А. Сидоренко, М. А. Бугримова и др., Рус. мед. журн., № 4, 296 (2007).

Е. С. Рокотянская, Кубанский научн. мед. вестн., № 5, 102 – 108 (2014).

Т. Н. Тимофеева, С. А. Шальнова, В. В. Константинов и др., Кардиоваск. тер. и профилакт., 6(4), 15 – 24 (2005).

Д. В. Черкашин, Р. Г. Макиев, П. Ю. Кириченко и др., Вестн. Рос. Военно-мед. академии, 19(3), 34 – 39 (2017); doi: 10.17816/brmma12178

И. З. Шубитидзе, В. Г. Трегубов, Систем. гипертензии, 18(1), 19 – 24 (2021); doi: 10.26442/2075082X. 2021.1. 200246

D. S. Kaskaeva, E. Ju. Krylova, M. S. Chernjaeva, et al., Int. Res. J., 36(5), 65 – 67 (2015).

V. M. Pokrovskii, L. V. Polischuk, J. Integr. Neurosci., 15(1), 19 – 35 (2016).

J. M. Wright, V. M. Musini, R. Gill, Cochrane Database Syst. Rev., 4(4) (2018); doi: 10.1002/14651858.CD001841.pub3