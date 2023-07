Влияние вакцины ЭпиВакКорона на генеративную функцию крыс

О. В. Павлов, С. А. Сельков, Плацентарные макрофаги. Морфофункциональные характеристики и роль в гестационном процессе, Эко-Вектор, Санкт-Петербург (2018).

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Гриф и К, Москва (2012).

А. Б. Рыжиков, Е. А. Рыжиков, М. П. Богрянцева, Е. В. Гаврилова, Е. Д. Даниленко, И. Р. Иматдинов, Р. А. Максютов, Е. А. Нечаева, А. Ю. Попова, О. В. Пьянков, О. Г. Пьянкова, И. М. Суслопаров, Патент РФ 2738081 (2020).

А. Б. Рыжиков, Е. А. Рыжиков, М. П. Богрянцева и др., Вестник РАМН, 76(1), 5 – 19 (2021); doi: 10.15690/vramn1528

S. M. B. Asdaq, S. Jomah, S. I. Rabbani, et al., Canad. J. Infect. Dis. Med. Microbiol., 2, 6913772 (2022); doi: 10.1155/2022/6913772

C. J. Bowman, M. Bouressam, S. N. Campion, et al., Reprod. Toxicol., 103(8), 28 – 35 (2021); doi: 10.1016/j.reprotox.2021.05.007

W. H. Chen, S. M. Chag, M. V. Poongavanam, et al., J. Pharm. Sci., 106, 1961 – 1970 (2017); doi: 10.1016/j.xphs.2017.04.037

Detection of toxicity to reproduction for human pharmaceuticals S5 (R3), Current Step 1 draft version 14, 5 July (2017); https://www.fda.gov/media/108894/download

Guideline on Reproductive Toxicology: detection of toxicity to reproduction for human pharmaceuticals, European Medicines Agency, ICH S5 (R3) (2017).

M. J. Halsey, C. J. Green, S. J. Monk, Br. J. Anaesth., 53, 203 – 215 (1981); doi: 10.1093/bja/53.3.203

L. I. Kozlovskaya, A. N. Piniaeva, G. M. Ignatyev, Microbes and Infections, 10(1), 1790 – 1806 (2021); doi: 10.1080/22221751.2021.1971569

K. A. Majrashi, I. Ah. Barakat, A. R. Al-Himaidi, K. G. Adham, Physiol. Res., 66(3), 507 – 518 (2017); doi: 10.33549/physiolres.933556

Y. Shen, D. He, L. He, at al., Front. Psychol., 11, 826 (2020); doi: 10.3389/fpsyg.2020.00826

R. Stebbings, S. Maguire, G. Armour, et al., Reprod. Toxicol., 104(9), 134 – 142 (2021); doi: 10.1016/j.reprotox.2021.07.010

Q. Wang, L. Zhang, K. Kuwahara, et al., ACS Infect. Dis., 2, 361 – 376 (2016); doi: 10.1021/acsinfecdis.6b00006