Влияние циклоферона in vitro на рост и образование биопленок клиническими изолятами микроорганизмов

О. Л. Карташова, Т. М. Пашкова, О. А. Пашинина, А. Л. Коваленко

Аннотация

Исследования in vitro были проведены на клинических изолятах Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus xylosus, Pseudomonas aeruginosa, выделенных из мочи пациентов c патологией мочеполовой системы (ГАУЗ «Областная клиническая больница № 1», г. Оренбург, февраль-ноябрь 2022 г.). Влияние циклоферона (125, 62,5, 31,2 мг/мл) на рост микроорганизмов в мясо-пептонном бульоне определяли путем замера оптической плотности культур на 24 и 48 ч и расчета индекса ингибирования их роста. Влияние циклоферона на формирование бактериями биопленок оценивали фотометрическим методом. Циклоферон оказывал на рост бактерий в жидкой питательной среде разнонаправленное (преимущественно ингибирующее) действие, характер и выраженность которого зависели от концентрации вещества, времени инкубации и таксономической принадлежности бактерий. Циклоферон в концентрации 125 мг/мл обладал максимально ингибирующим действием на формирование биопленки, и во всех изученных концентрациях — на сформированную биопленку исследованных микроорганизмов. Полученные in vitro результаты о влиянии циклоферона на рост и биопленкообразование клиническими штаммами условно-патогенных микроорганизмов расширяют спектр его клинического применения.