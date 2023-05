Оценка противомикробной активности производного пиримидина в отношении Streptococcus pyogenes

А. А. Цибизова, Анна Леонидовна Ясенявская, А. А. Озеров, И. Н. Тюренков, М. А. Самотруева

Аннотация

Проведена оценка антибактериальной активности производного пиримидина 3-[2-[(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амино]-2-оксоэтил]хиназолин-4(3H)-она в отношении Streptococcus pyogenes на модели раневой инфекции. При оценке противомикробной активности в условиях in vitro использовали метод серийных разведений с формированием рядов различной концентрации производного пиримидина от 128 до 0,25 мкг/мл. Минимальная подавляющая концентрация производного пиримидина в условиях in vitro составила 32 мкг/мл. Показано, что производное пиримидина 3-[2-[(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амино]-2-оксоэтил]хиназолин-4(3H)-он в отношении S. pyogenes в условиях in vivo на модели стрептококковой раневой инфекции у мыши проявлял бактериостатическое действие в концентрации 32 мкг/мл.