А. В. Гнездилова, Т. С. Ганьшина, Е. В. Курза и др., Эксперим. и клин. фармакол., 85(8), 3 – 7 (2022); doi: 10.30906/0869-2092-2022-85-8-3-7

Г. И. Ковалев, Е. В. Васильева, Р. М. Салимов и др., Эксперим. и клин. фармакол., 80(3), 3 – 9 (2017); doi: 10.30906/0869-2092-2017-80-3-3-9

Е. И. Чуканова, Б. Э. Ходжамжаров, А. С. Чуканова, Русс. мед. ж., 10, 517 (2012).

В. Н. Шишкова, Т. В. Адашева, Неврол., нейропсихиатр., психосомат., 13(1), 131 – 137 (2021); doi: 10.14412/2074-2711-2021-1-131-137

H. Car, K. Wiśniewski, Rocz. Akad. Med. Bialymst., 43, 5 – 26 (1998).

B. S. Chen, K. W. Roche, Neuron, 62, 471 – 478 (2009); doi: 10.1016/j.neuron.2009.04.015

C. Chung, J. Marson, Q. G. Zhang, et al., Sci. Rep., 6, 37033 (2016); doi: 10.1038/srep37033

L. L. Glowinski, J. Iversen, J. Neurochem., 13(8), 655 – 669 (1966).

B. J. Gwag, J. E. Springer, NeuroReport, 5(2), 125 – 128 (1993); doi: 10.1097/00001756-99311180-0007

J. Hallmayer, K. A. Hossmann, G. Mies, Acta Neuropathol. (Bed.), 68, 27 – 31 (1985).

J. Hawkinson, M. Acosta-Burruel, C. L. Kimbrough, et al., Eur. J. Pharmacol., 304(1 – 3), 141 – 146 (1996).

C. Heurteaux, I. Lauritzen, C. Widmann, et al., Brain Res., 659(1 – 2), 67 – 74 (1994); doi: 10.1016/0006-993(94)90864-

Y. Ito, D. K. Lim, Y. Hayase, et al., Neurochem. Res., 17(4), 307 – 313 (1992).

F. F. Johansen, N. H. Diemer, Acta Neurol. Scand., 84(1), 1 – 6 (1991); doi: 10.1111/j.1600 – 0404.1991.tb04893.x

T. W. Lai, W. C. Shyu, Y. T. Wang, Trends Mol. Med., 17(5), 266 – 75 (2011); doi: 10.1016/j.molmed.2010.12.008

K. T. LaPage, J. E. Ishmael, C. W. Low, et al., Neuropharmacology, 49(1), 1 – 16 (2005); doi: 10.1016/j.neuropharm.2005. 01.029

J. Li, L. Chen, F. Guo, et al., Neural Plast., 2020, 8856722 (2020); doi: 10.1155/2020/8856722

M. Mele, R. O. Costa, C. B. Duarte, Front. Cell Neurosci., 13, 77 (2019); doi: 10.3389/fncel.2019.00077

R. Meller, S. J. Thompson, T. A. Lusardi, et al., J. Neurosci., 28(1), 50 – 59 (2008); doi: 10.1523/JNEUROSCI.3474- 07.2008

M. F. Santillo, R. L. Sprando, Basic Clin. Pharmacol. Toxicol., 132(4), 355 – 358 (2023); doi: 10.1111/bcpt.13836

Y. Terasaki, T. Sasaki, Y. Yagita, et al., J. Cereb. Blood Flow Metab., 30(8), 1441 – 1449 (2010); doi: 10.1038/jcbfm. 2010.18

E. S. Vizi, J. P. Kiss, Hippocampus, 8, 566 – 607 (1998).

G. H. Wang, Z. L. Jiang, X. J. Fan, et al., Neuropharmacology, 52(5), 1199 – 1209 (2007); doi: 10.1016/j.neuropharm. 2006.10.022

J. Wang, C. Yang, H. Wang, et al., Front. Aging Neurosci., 12, 86 (2020); doi: 10.3389/fnagi.2020.00086

M. Xie, T. Leng, S. Maysami, et al., Biomolecules, 12, 1214 (2022); doi: 10.3390/biom12091214

L. M. Zhou, Z. Q. Gu, A. M. Costa, et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 280(1), 422 – 427 (1997).