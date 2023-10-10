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Влияние даларгина на поведенческие реакции белых крыс в условиях экспериментального сахарного диабета

Александра Александровна Цибизова, Мариям Утежановна Сергалиева, Татьяна Александровна Кринцова, Марина Александровна Самотруева

Аннотация


Исследование посвящено изучению влияния опиоидного нейропептидного средства даларгина на поведенческие реакции белых крыс с экспериментальным сахарным диабетом в тесте «Порсолт» и «Открытое поле». Эксперименты проведены на белых нелинейных крысах-самцах 8-месячного возраста в количестве 30 особей. Животные были разделены на 3 группы (n = 10): I группа — контрольные особи; II группа — животные с аллоксановым диабетом; III группа — особи с сахарным диабетом, получавшие внутрибрюшинно даларгин в дозе 100 мкг/кг/сут в течение 30 дней, начиная с 21 дня после введения аллоксана. Сахарный диабет моделировали путем введения аллоксана в дозе 100 мкг/кг однократно. Для подтверждения формирования сахарного диабета состояние экспериментальных животных оценивали по следующим показателям: наличие полидипсии и повышенного аппетита, уровень гликемии. На пятые сутки после введения аллоксана было отмечено увеличение количества выпитой жидкости и съеденного корма крысами в группах II и III. На седьмые сутки средний уровень гликемии у этих животных находился в интервале от 10 до 15 ммоль/л; на 14 день — 21 ммоль/л; на 21 день эксперимента — 23 ммоль/л. На фоне гипергликемии у крыс развивалось тревожно-депрессивное состояние, подтверждением чего явилось увеличение времени неподвижности, пассивного плавания в 7 и 42 раза (p ≤ 0,01), снижение латентного периода до иммобильности и времени активного плавания в 4,4 и 1,7 раза (p ≤ 0,01) в тесте «Порсолт»; увеличение таких показателей, как горизонтальная двигательная активность, исследование «норок», фризинга и груминга в 1,35, 1,8, 1,67 и 4,5 (p ≤ 0,01) раза, соответственно, а также уменьшение количества болюсов в 2 раза (p ≤ 0,05) в тесте «Открытое поле». Результаты влияния даларгина на поведенческие реакции животных в условиях экспериментального сахарного диабета показали наличие у исследуемого соединения антидепрессивного действия, выражающегося в коррекции тревожно-депрессивного состояния, что проявлялось в восстановлении показателей двигательной и ориентировочно-исследовательской активности животных: в тесте «Порсолт» увеличение латентного периода до первой иммобилизации и времени активного плавания в 1,25 раза (p ≤ 0,01) и снижение времени пассивного плавания в 1,5 раза (p ≤ 0,01); в тесте «Открытое поле» снижение частоты актов груминга в 1,3 (p ≤ 0,05) раза и горизонтальной и вертикальной активности в 1,28 и 1,83 (p ≤ 0,01) раза, соответственно, увеличение количества болюсов в 1,7 (p ≤ 0,01) раза.

Ключевые слова


нейропептиды; даларгин; экспериментальный сахарный диабет; тест «Порсолт»; тест «Открытое поле»; антидепрессивная активность; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-9-3-6

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