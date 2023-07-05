Влияние новой композиции мефебута и L-аргинина на пренатальное развитие плодов крыс
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
Е. В. Волотова, Автореф. дис. д-ра мед. наук, Волгоград (2016).
Межгосударственный стандарт ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики» (2014).
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57452-2017 «Руководство по применению критериев классификации опасности химической продукции по воздействию на организм. Репродуктивная токсичность» (2017).
В. И. Петров, И. Н. Тюренков, Е. Б. Волотова и др., Патент RU 2601622 C1, 10.11.2016. Заявка № 2015146798/15 от 29.10.2015.
Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Гриф и К, Москва (2012).
Л. А. Смирнова, А. Ф. Рябуха, Е. А. Сучков Е. А. и др., Хим.-фарм. журн., 53(3) 58 – 60 (2019); doi: 10.30906/0023-1134-2019-53-3-58-60
И. Н. Тюренков, Л. Е. Бородкина, М. Н. Багметов и др., Успехи соврем. естествознания, № 12, 41 (2005).
И. Н. Тюренков, А. В. Смирнов, Д. А. Бакулин и др., Волгоградский науч.-мед. журн., 19(4), 25 – 29 (2022).
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-6-13-16
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2023
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через почтовые каталоги агентства «Роспечать» и Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Информнаука», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru