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Влияние новой композиции мефебута и L-аргинина на пренатальное развитие плодов крыс

Л. И. Бугаева, Татьяна Дмитриевна Денисова, И. Н. Тюренков

Аннотация


Исследования, проведенные на беременных крысах-самках, показали отсутствие повреждающего влияния у новой композиции мефебута и L-аргинина (соединение РГПУ-260) на процессы пренатального развития плодов. Исследуемое соединение вводили беременным крысам-самкам внутрижелудочно, в дозе 200 мг/кг (соответствует 1/12 от ЛД50, превышает экспериментальную эффективную дозу в 20 раз), в период органогенеза (с 6 по 16 дни беременности), в период имплантации и плацентации (с 1 по 6 дни беременности) и в период фетогенеза (с 16 по 19 дни беременности). Установлено, что соединение РГПУ-260 в дозе 200 мг/кг, при внутрижелудочном введении крысам-самкам в период беременности не оказывает токсического влияния на их общее состояние и поведение, но способствует тенденции обратимого снижения прироста массы тела в период его введения. Соединение РГПУ-260 в дозе 200 мг/кг не вызывает уродств и аномалий развития, не нарушает процессы закладки и формирования внутренних органов и способствует улучшению качества пренатального развития плодов. РГПУ-260 в дозе 200 мг/кг является безопасным соединением и не относится ни к одному из двух классов опасности вещества по классификации «Опасности химической продукции, воздействующей на функцию воспроизводства».

Ключевые слова


доклиническое исследование; антенатальный период; процессы органо- и фетогенеза; эмбриотоксическое действие; плоды; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-6-13-16

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