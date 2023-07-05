Влияние новой композиции мефебута и L-аргинина на пренатальное развитие плодов крыс

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И. Н. Тюренков, А. В. Смирнов, Д. А. Бакулин и др., Волгоградский науч.-мед. журн., 19(4), 25 – 29 (2022).