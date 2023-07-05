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Влияние цитофлавина на интенсивность процессов перекисного окисления липидов, индуцированных шумовым воздействием в эксперименте

В. А. Доровских, Н. В. Симонова, М. А. Штарберг, С. В. Панфилов, В. А. Затворницкий, М. И. Архипова

Аннотация


Ежедневное в течение 2 недель воздействие звуковой нагрузки (шум постоянный, широкополосный с уровнем звукового давления 95 – 105 дБ) в течение одного часа вызывает в крови крыс повышение содержания диеновых конъюгатов на 40 – 48 %, гидроперекисей липидов на 42 – 46 %, малонового диальдегида на 47 – 50 % на фоне снижения активности каталазы на 15 – 18 % и церулоплазмина на 39 – 43 % (p ≤ 0,05). Введение крысам цитофлавина (100 мг/кг внутрибрюшинно ежедневно в течение 14 дней непосредственно перед звуковым воздействием) сопровождалось снижением в крови концентрации продуктов перекисного окисления липидов в среднем на 31 – 40 % и повышением уровня церулоплазмина на 58 – 73 %, активности каталазы — на 19 – 21 %, по сравнению с показателями крыс контрольной группы (p ≤ 0,05). Анализ влияния входящих в состав цитофлавина компонентов на интенсивность процессов перекисного окисления липидов в условиях звукового воздействия подтвердил возможность янтарной кислоты (100 мг/кг внутрибрюшинно непосредственно перед воздействием) препятствовать накоплению продуктов перекисного окисления липидов в среднем на 22 – 35 % на фоне увеличения концентрации церулоплазмина (на 58 – 68 %) и активности каталазы (на 18 – 20 %) в крови крыс (p ≤ 0,05), при этом статистической значимости различий с группой животных, получавших цитофлавин, не зарегистрировано. При введении рибоксина, рибофлавина и никотинамида животным на фоне звукового воздействия зарегистрирована тенденция к восстановлению равновесия в прооксидантной/антиоксидантной системе. Таким образом, цитофлавин нивелирует изменения антиоксидантного статуса, вызванные двухнедельным воздействием шума, за счет входящей в его состав янтарной кислоты, которая по степени антиоксидантной активности практически не уступает цитофлавину в условиях акустической нагрузки.

Ключевые слова


цитофлавин; янтарная кислота; шумовое воздействие; акустический стресс; перекисное окисление липидов; диеновые конъюгаты; гидроперекиси липидов; малоновый диальдегид; церулоплазмин; каталаза; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-6-41-45

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